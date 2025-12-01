Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze elektrische performance-SUV klinkt als… een Porsche 911 GT3?!

De GV60 Magma is het eerste product van het performancelabel van Genesis: de premiumtak van Hyundai die volgend jaar naar Nederland komt. Die is niet alleen even snel als een Porsche 911 GT3, maar klinkt ook zo!

Hoewel Genesis op de Koreaanse thuismarkt en onder andere in de Verenigde Staten al tien jaar actief is, wordt de luxedivisie van Hyundai komend jaar pas over Europa uitgerold, na een voorzichtige start in een aantal landen waaronder Zwitserland en Duitsland.

Magma als performancelabel van Genesis

Aanvankelijk zullen uitsluitend elektrische SUV’s en een enkele sedan naar Nederland komen om te concurreren met ‘De Duitse Drie’ en dergelijke. Het populairste model zal vermoedelijk de GV60 worden, een SUV-coupé formaatje Tesla Model Y.

Daarvan zullen alledaagse varianten naar Nederland komen, maar óók de GV60 ‘Magma’ waarmee direct het eigen performancelabel wordt gelanceerd, om te concurreren met de bekende huistuners en motorsportafdelingen van BMW, Mercedes-Benz enzovoorts. Er is zelfs een heuse supercar (met brandstofmotor) op komst; de eerste ooit uit Zuid-Korea.

Genesis GV60 Magma heeft bekende techniek

Onderhuids vertoont de GV60 Magma de nodige gelijkenissen met de Hyundai Ioniq 5 N, wat Autovisie betreft zo’n beetje de leukste elektrische auto van het moment vanwege z’n speelse weggedrag. De GV60 beschikt onder andere over dezelfde 650 pk sterke aandrijflijn met op elke as een elektromotor en tussen de achterwielen een elektronisch gestuurd sperdifferentieel, maar op detailniveau verschillen beide modellen wel van elkaar.

Meer dan Hyundai poogt Genesis om rijcomfort van absoluut topniveau te combineren met sportieve prestaties. We hebben nog niet zelf kunnen rijden met de GV60 Magma, maar een statische kennismaking én zeer snelle ‘hot lap’ met een professionele coureur achter het stuur verschafte reeds de nodige informatie.

Hoewel hij in 2009 bij de Formule Renault 2.0-race op Assen nog op het podium stond, zal de naam Pipo Derani niet bij elke Nederlander een belletje doen rinkelen. Sindsdien heeft hij echter vele toonaangevende races zoals de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring (4x !) gewonnen. Reden genoeg voor Genesis Magma om hem op te nemen in het enduranceraceteam dat vanaf komend jaar een gooi gaat doen naar het World Endurance Championship, waaronder de 24 uur van Le Mans.

Elektrische performance-SUV klinkt als Porsche 911 GT3

Daarmee is Derani geknipt voor de taak om te laten zien waartoe de GV60 Magma in staat is. Tijdens een rondje op het circuit van Paul Ricard demonstreert Derani de Launch Control start, het functioneren van de kunstmatige versnellingsbak die het vlakke karakter van de elektromotoren wat opvijzelt door versnellingen te simuleren – inclusief een gecomponeerd motorgeluid waarvoor zo te horen inspiratie is gezocht bij de Porsche 911 GT3! Ook de stille modus én de driftmodus komen aan bod, waarmee we al een aardig beeld hebben gekregen van de Genesis GV60 Magma. En dat smaakt naar meer…