Deze elektrische auto wordt per 1 januari maar liefst 52.000 euro duurder!

Cadillac heeft wat moeite om zijn elektrische vlaggenschip te slijten. En dat zou best eens aan de prijs van de Celestiq kunnen liggen, die na een forse verhoging ineens op Rolls-Royce Spectre-niveau ligt.

De Cadillac Celestiq wordt met de hand gebouwd in een wel héél beperkte oplage, want dit jaar rollen er slechts vijfentwintig uit de fabriek, die op het nippertje allemaal een koper hebben gevonden.

Vijfentwintig exemplaren per jaar

De Celestiq is namelijk een stuk minder populair dan Cadillac had gehoopt. Het Amerikaanse luxemerk heeft ervoor moeten werken om de eerste vijfentwintig verkocht te krijgen.

En dat snappen we wel. Want Cadillac mag dan vóór de Tweede Wereldoorlog op hetzelfde niveau als Rolls-Royce hebben gestaan, die tijd ligt allang achter ons.

Prijsverhoging Cadillac Celestiq

De op een na duurste Cadillac, de Escalade V-Series, is er vanaf 168.000 dollar, dus is het nogal een stap naar de Celestiq, die per 1 januari een prijsverhoging krijgt van 340.000 dollar nu naar 400.000 dollar dan.

Omgerekend komt er dus iets meer dan 52.000 euro bij. Krijg je daar dan ook meer voor? Ja, maar niet veel meer: alleen acht jaar connected services en een standaard dak van smart glass.

Weegt meer dan drie ton

De Celestiq is 5,5 meter lang, heeft een wielbasis van 3,3 meter en weegt zo’n 3.100 kilo. Dat laatste komt door het enorme accupakket van 111 kWh, waarmee de Cadillac vreemd genoeg geen indrukwekkende actieradius haalt: ‘slechts’ 483 kilometer.

De Celestiq is vierwielaangedreven en heeft een vermogen van 664 pk en 867 Nm koppel, waarmee hij in 3,7 seconden naar 97 km/h sprint (60 mph). Hij kan snelladen met 200 kW en beschikt over een adaptief onderstel (Magnetic Ride Control), actieve rolstabilisatie en mee- en tegensturende achterwielen.