Deze delen van jouw auto bevatten meer bacteriën dan een wc-bril

Autoliefhebbers kunnen maar zo iedere week hun auto van binnen en buiten poetsen, maar er zijn voldoende viespeuken die maar zelden een doekje door het interieur halen. Uit Brits onderzoek blijkt dat sommige delen van jouw auto veel smeriger zijn dan een wc-bril.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Aston University. Zij kwamen erachter dat verschillende delen van jouw auto erg smerig zijn.

Hier in je auto vind je de meeste bacteriën

Je denkt wellicht dat het stuurwiel of de versnellingspook de smerigste plek van jouw auto is. Deze onderdelen staan wel in het lijstje – en zijn veel viezer dan menig wc-bril – maar de kofferbak is toch echt de plek met de meeste bacteriën.

In het onderzoek werden 1425 bacteriën geïdentificeerd in de kofferbak. Ter vergelijk: een gemiddelde wc-bril is goed voor 34 bacteriën. Ook op de bestuurdersstoel en versnellingspook vinden ze veel microscopische organismen.

Plaats Aantal bacteriën geïdentificeerd Kofferbak 1425 Bestuurdersstoel 649 Versnellingspook 407 Achterbank 323 Dashboard 317 Stuur 146

Volgens de onderzoekers zijn met name oudere auto’s viezer. De auto’s met een hogere leeftijd vertoonden in het onderzoek een hogere concentratie bacteriën. Het stuurwiel is relatief schoon vergeleken met de rest van de auto. Dit komt mede door het gebruik van desinfectiegel en ongetwijfeld omdat je dit oppervlakte vaker goed schoonmaakt. Je zit er immers altijd met je handen aan. Wist je trouwens dat de Hyundai Santa Fe een apart vakje heeft om zaken in de auto te ontsmetten.