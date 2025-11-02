Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze aparte auto heb je altijd een vergaderruimte bij je

De Japanse elektronicafabrikant Sharp heeft tijdens de Japan Mobility Show 2025 een opvallende conceptauto gepresenteerd: de LDK+. De elektrische MPV moet niet alleen vervoer bieden, maar ook dienen als een uitbreiding van je woonruimte.

De Sharp LDK+ is ontwikkeld in samenwerking met Foxconn, het Taiwanese bedrijf dat ook producten voor Apple in elkaar zet. De conceptauto staat op het EV-platform van Foxconn, het zogeheten Model A, en heeft compacte buitenmaten, 4,3 meter lang, maar een verrassend ruim interieur. De focus ligt bij de Sharp-conceptauto vooral op hoe hij zich laat gebruiken wanneer hij niet rijdt.

Sharp LDK+: Conceptauto als verlenging van je huis

Maar wat maakt die conceptauto van Sharp dan zo bijzonder? Volgens het merk kun je de LDK+ heel makkelijk ombouwen tot bioscoopruimte of thuiskantoor. Tussen de voorstoelen bevindt zich daarvoor een projectorsysteem met een uitschuifbare tafel (groter dan het bijzettafeltje in deze Lancia). De bestuurdersstoel kun je 180 graden draaien, zodat je met de passagiers een zithoek vormt. Boven de achterbank van de Sharp hangt een oprolbaar scherm waarop films of videogesprekken kunnen worden getoond.

Maar de trucjes van deze auto blijven niet bij een draaistoel en projectorscherm. De échte party trick van de Sharp is namelijk dat hij communiceert met andere slimme apparaten in huis. Hierdoor kom je bijvoorbeeld thuis, terwijl je was net klaar is in een woning die precies op goede temperatuur is.

Een andere technologie niet mag ontbreken op deze nieuwe auto van Sharp, is dat hij de mogelijkheid heeft om stroom terug te leveren aan het huis en het stroomnetwerk. Het is nog niet duidelijk of de auto ook echt op de markt komt, maar dit studiemodel is al de tweede versie van de Sharp LDK+. Daarmee laat het bedrijf wel zien serieus bezig te zijn met het ontwikkelen van een auto.