Deze Chinese occasion is verkocht voor meer dan 1,3 miljoen euro

Stel je hebt meer dollars dan rode bloedcellen. Welke auto zou je dan kopen? De kans is klein dat jouw antwoord ‘Hongqi’ is. Toch geeft iemand 11 miljoen Chinese renminbi (zo’n 1,3 miljoen euro) uit aan deze Chinese auto. En dan is-ie ook nog eens tweedehands!

We zien vaker dat dit soort bedragen worden uitgegeven aan klassiekers of erg bijzondere exemplaren, soms zelfs zonder wielen, maar voor een in China gebouwde auto is dit een exportrecord, zo melden verschillende Chinese, Russische en Arabische media.

Het gaat om een Hongqi Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun. Naast een goede tongbreker is dit een extreem luxe aangeklede auto, maar dan wel op de Chinese manier.

Hongqi is een merk van staatsfabrikant FAW dat zich ook al in Nederland gevestigd heeft – en nog met meer modellen komt. De meest luxueuze auto’s van het merk behoren tot de Golden Sunflower-lijn. De Guoli is van die serie dan weer het topmodel.

Als dat niet voldoende Oosterse Luxe is, dan kun je voor Lanting Yayun kiezen. Net als bij Rolls-Royce en Ferrari Tailor Made – om maar wat te noemen – kies je dan voor een op maat gemaakt uitvoering. In dat opzicht is 1,3 miljoen euro relatief weinig.

Wat maakt deze Chinese occasion dan zo bijzonder? Het design van de Hongqi L5 (die te zien was tijdens de Shanghai Autoshow), waarop hij gebaseerd is, valt zonder opsmuk al op. Allereerst de lak. Dat zogenaamde Fuzhou-lak. Hierbij worden meerdere lagen verf met de hand aangebracht, gedroogd en gepolijst. Als basisingrediënt wordt Urushi gebruikt van de Japanse lakboom. Door de techniek krijgt de lak een meerlaags effect.

Niet alleen de koets is geschilderd, ook in de auto vind je verschillende kunstwerken. Daarbij zijn de rugleuningen met een speciale techniek geborduurd, waardoor dit meer dan 600 manuur kostte.

Motor Hongqi Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun

Onder de motorkap ligt een 4,0-liter V8 die met behulp van een dubbele turbo 388 pk en 530 Nm naar de achttraps automaat stuurt. Het vermogen wordt middels een vierwielaandrijfsysteem over de wielen verdeeld.

Wie koop zo’n Hongqi?

Wie koopt zoiets? De naam van de koper is naar verluidt Stanislav Semenov, een voormalig Russische judoka en oprichter van een Dubaiaans investeringsfonds. Ongetwijfeld heeft hij de Chinese luxesedan niet zonder reden gekocht. Hij staat immers bij aankoop met een van de topmannen op de foto.

Of er een deal tussen het investeringsfonds en Hongqi is gesloten, is onbekend. Overigens is de auto een occasion, maar wel zonder kilometers op de teller. Er is nog nooit mee gereden, behalve tijdens transport.