Deze BMW Neue Klasse is een soort oversized nachtlampje

Vooruit, strikt genomen is dit niet de BMW Neue Klasse. De Vision Driving Experience, zoals dit prototype heet, heeft er alleen wat designelementen van. Opmerkelijk: hij gloeit zacht in het donker, als een soort oversized nachtlampje.

BMW neemt overigens een wel érg lange aanloop met de Neue Klasse. Het geteaser begon meer dan twee jaar geleden met de i Vision Dee en pas in 2026 komt het productiemodel op de markt. Dan hebben we het over de sedan, trouwens, want de BMW Neue Klasse X debuteert al dit jaar.

Uiterlijk BMW Neue Klasse

Hoe de Neue Klasse-sedan eruit gaat zien, weten we al grotendeels. Deze Vision Driving Experience heeft er bijvoorbeeld duidelijk elementen van, zoals de vorm van de ‘nieren’, de indeling van de verlichting en het silhouet van de koets.

Bij dit BMW Neue Klasse-studiemodel draait alles echter om de aandrijflijn. Hij heeft vier elektromotoren, die tot 18.000 Nm koppel kunnen produceren en heel precies zijn aan te sturen door een nieuw computerbrein, dat BMW ‘Heart of Joy’ noemt.

Misselijkmakende dwarskrachten

De Vision Driving Experience is een extreem apparaat, dat we gerust misselijkmakend kunnen noemen. In bochten trekt de auto namelijk met gemak 3G. En dan hebben we het niet over een mobiel netwerk, maar over de dwarskrachten, die daarmee bijna op Formule 1-niveau zitten.

BMW heeft de Vision Driving Experience eerder getoond, maar toen was-ie nog gecamoufleerd. Om hem voor de autoshow in Shanghai wat meer visuele impact te geven, heeft het merk hem voorzien van een speciale verf, die in daglicht oplaadt en in het donker gloeit.

Autovisie-video BMW Neue Klasse

Collega Dries van den Elzen heeft recent kennisgemaakt met de bizarre prestaties van de BMW Vision Driving Experience. In bijgaande video zien jullie of hij op een testcircuit zijn maaginhoud in zijn maag heeft weten te houden.