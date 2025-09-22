Stijn Kuster
Deze BMW kun je ook met waterstof-techniek bestellen

Deze BMW kun je ook met waterstof-techniek bestellen, BMW iX5, waterstofauto
(Afbeelding: BMW)

De aanstaande auto’s van BMW kun je allemaal met een elektrische aandrijflijn krijgen, maar dit betekent niet dat andere soorten aandrijftechniek worden uitgesloten. Zo laat BMW nu hun eerste waterstofauto zien: de iX5 Hydrogen.

Het Duitse merk is al langer bezig met waterstoftechniek. In 2012 liet BMW al een i8 waterstof-prototype zien. Nu komt er dus eindelijk een echt productiemodel.

iX5 is eerste waterstof-productieauto van BMW

Hoewel BMW dus in waterstof lijkt te geloven, kiest het er niet voor om eigen brandstofcellen te ontwikkelen. De iX5 Hydrogen maakt gebruik van Toyota-techniek. De Japanse fabrikant heeft al veel ervaring door onder ander verschillende generaties Toyota Mirai.

BMW iX5 waterstof
(Afbeelding: BMW)
Over de technisch specificaties van de BMW iX5 Hydrogen, zegt het merk nog niets. Wel weten we dat de waterstofauto in 2028 op de markt komt. Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen van de iX5 Hydrogen? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Neue Klasse

De aanstaande iX5 is de grote broer van de reeds onthulde iX3. In onderstaande video vertellen we je alles over de eerst nieuwe Neue Klasse.

