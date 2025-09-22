Deze BMW kun je ook met waterstof-techniek bestellen
De aanstaande auto’s van BMW kun je allemaal met een elektrische aandrijflijn krijgen, maar dit betekent niet dat andere soorten aandrijftechniek worden uitgesloten. Zo laat BMW nu hun eerste waterstofauto zien: de iX5 Hydrogen.
Het Duitse merk is al langer bezig met waterstoftechniek. In 2012 liet BMW al een i8 waterstof-prototype zien. Nu komt er dus eindelijk een echt productiemodel.
iX5 is eerste waterstof-productieauto van BMW
Hoewel BMW dus in waterstof lijkt te geloven, kiest het er niet voor om eigen brandstofcellen te ontwikkelen. De iX5 Hydrogen maakt gebruik van Toyota-techniek. De Japanse fabrikant heeft al veel ervaring door onder ander verschillende generaties Toyota Mirai.
Over de technisch specificaties van de BMW iX5 Hydrogen, zegt het merk nog niets. Wel weten we dat de waterstofauto in 2028 op de markt komt. Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen van de iX5 Hydrogen? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.
Neue Klasse
De aanstaande iX5 is de grote broer van de reeds onthulde iX3. In onderstaande video vertellen we je alles over de eerst nieuwe Neue Klasse.
Lees ook:
Ook interessant
-
Gaan we nou wel, niet, wel, niet of wel aan de waterstof?
-
Stekker eruit! Stellantis ziet niks meer in deze technologie
-
Toyota-topman: ‘We komen met een SUV op waterstof’
-
Hyundai gelooft nog steeds in waterstof: dit is de Nexo
-
Yangwang U9 toch sneller dan gedacht en verbreekt Bugatti-record
-
Mazda MX-5-ontwerper Tom Matano overleden
-
Deze ‘Jeep’ haalt offroad-record en kost nog geen 15.000 euro
-
Wordt deze Kia EV4 de bestverkochte auto van Nederland?
-
Deze delen van jouw auto bevatten meer bacteriën dan een wc-bril
-
Zin in een roadtrip? Dit zijn de mooiste routes door Europa
-
Brit bouwt krankzinnige Hayabusa-motor in 600 euro-Peugeot 106
-
Acceleratieproef met beresterke elektrische auto gaat helemaal fout