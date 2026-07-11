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Deze bijzondere Bugatti’s zijn vanaf nu in het Louwman Museum te zien

Het Louwman Museum is even het Artis van de autowereld, want het houdt van 10 tot en met 30 juli de beesten van Bugatti gevangen. Met beesten bedoelen we de moderne Bugatti’s die de waanzinnige W16-motor als kloppend hart hebben. Alleen daarom zijn de moderne Bugatti’s al een expositie op zich waard.

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Want de Veyron, die dit tijdperk inluidde, schreef natuurlijk geschiedenis als eerste echte hypercar. Het is nog steeds een even monumentale als complexe sportauto die grenzen verlegde en records verpulverde. Toen hij in 2005 debuteerde, was een auto met meer dan 1.000 pk ongekend. Bovendien was het de eerste productieauto die de grens van 400 km/h doorbrak.

De W16 zat eerst in een ander merk

De tentoonstelling laat goed zien hoe de W16 zich heeft ontwikkeld: van het eerste prototype tot de meest krachtige variant. Dat eerste prototype was bedoeld om de motor te testen, want de auto was er nog niet. Daarom gebruikte men een Diablo van het zustermerk Lamborghini om de W16 te beproeven.

Deze bijzondere Diablo W16 herken je aan een aantal afwijkende onderdelen. Zo is de achterzijde verhoogd om de enorme motor te kunnen huisvesten en ontbreekt het linkerachterlicht ten behoeve van de koeling. Achter het ontstane gat schuilt een extra radiator.

300 plus?

Toen Bugatti qua topsnelheid werd ingehaald door Koenigsegg, pakten ze in Molsheim de handschoen op en stuurden ze coureur Andy Wallace op pad om het snelheidsrecord scherper te zetten. In een aangepaste Chiron wist de sympathieke Le Mans-kampioen een snelheid van maar liefst 490,4837 km/h te halen.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Die recordauto vormde de basis voor de Super Sport 300+, die je kunt herkennen aan extra koelopeningen en een 25 centimeter langere staart. Deze straatversie is gebouwd in een oplage van 30 stuks en heeft een begrensde topsnelheid van 440 km/h. De naam 300+ verwijst grofweg naar het door Wallace behaalde snelheidsrecord, dat meer dan 300 mijl per uur bedroeg.

Motor en nog meer bijzondere Bugatti’s

Hoe indrukwekkend die krachtbron nou echt is, zie je bijna nooit. Als je al het geluk hebt om een echte Bugatti te spotten, zit de motor natuurlijk helemaal ingebouwd. Maar tijdens deze expositie kun je de W16-motor wel tot in detail bewonderen, want in het museum staat een uitgebouwd exemplaar opgesteld. Het is een waar technisch monument: probeer de 16 cilinders, vier turbo’s en de talloze andere onderdelen maar eens te tellen.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De expositie Beasts of Bugatti duurt van 10 tot en met 30 juli. Een kaartje kost voor bezoekers tot 18 jaar 10 euro; volwassenen betalen 20 euro. Met dat kaartje kun je het hele museum bezoeken, dat zo’n 275 auto’s telt van alle mogelijke merken. Daaronder ook zes klassieke vooroorlogse Bugatti’s trouwens.