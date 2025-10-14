Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betrouwbare auto’s halen consequent 400.000 kilometer

Betrouwbaarheid en levensduur van verschillende auto’s en merken worden vaak onderzocht. Het is immers interessant om te weten welke modellen echt degelijk zijn. Volgens nieuw onderzoek zijn er bepaalde betrouwbare auto’s die consequent verder komen dan 400.000 kilometer.

Het onderzoek werd uitgevoerd door iSeeCars voor de Amerikaanse markt. Door de omvang van de studie, en omdat er van veel van deze betrouwbare auto’s ook Europese uitvoeringen zijn, bieden de resultaten toch interessante inzichten.

Meer dan 400.000 kilometer

In het onderzoek werden meer dan 174 miljoen voertuigen geanalyseerd. Er wordt gekeken naar welke auto’s de grootste kans hebben om 250.000 mijl (meer dan 400.000 kilometer) te halen.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Volgens de studie haalt slechts 4,8 procent van alle auto’s de indrukwekkende kilometerstand. Toch zijn er modellen waarbij de kans juist heel groot is dat je 400.000 kilometer ver komt.

Japanse auto’s blijken nog steeds de meest betrouwbare

Ook in dit betrouwbaarheidslijstje domineren de Japanse merken weer. Op de eerste plaats eindigt de Toyota Sequoia. Dit is een grote SUV die met name op de Amerikaanse markt verkocht wordt.

Hoewel je die auto eigenlijk nooit in Europa ziet, deelt deze betrouwbare auto zijn techniek met de Toyota Land Cruiser en oudere modellen met de Tundra. Volgens het onderzoek is de kans dat je met een Sequoia de 400.000 kilometer haalt 39,1 procent. Andere Toyota’s domineren de top 10 pick-ups en SUV’s afgewisseld door zustermerk Lexus en een Honda.

In de top 25 SUV’s die de meeste kans maken op een kilometerstand van 400.000 zijn de enige niet-Japanse modellen de GMC Sierra 1500, de Chevrolet Suburban en de Chevrolet Silverado.

Niet-SUV’s

Kijken we enkel naar personenauto’s (zonder SUV’s), dan zien we hetzelfde beeld. Met de Lexus IS maak je de meeste kans om meer dan 400.000 kilometer te halen, gevolgd door modellen van Toyota en Honda. Een eervolle vermelding voor de Mercedes E-Klasse die met 6,7 procent kans op 400.000 kilometer toch als beste Europeaan uit het onderzoek komt en ver bovengemiddeld scoort. Wat verder opvalt, is dat Mazda met 3,6 procent ver onder het gemiddelde scoort en minder goed presteert dan de landgenoten. Wil je naast een betrouwbare auto ook een waardevaste? Deze occasions schrijven het minst af.