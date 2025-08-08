Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare occasion is een van de beste diesels ooit gemaakt

Ja, we weten het: diesels zijn in Nederland nauwelijks nog populair. En dat is zó jammer, want een fijne dieselmotor voorin is misschien wel het beste wat er is. Neem deze betaalbare occasion, die een juweel van een zescilinder voor je in petto heeft.

Het voelt nog helemaal niet zo lang geleden dat alle zakelijke rijders voor een ronkende diesel kozen. Lekker zuinig en schakellui rijden, met al bij lage toeren zo’n heerlijke koppelgolf om op te surfen. En genieten deden we ook van de soundtrack, want er klinkt weinig zo sterk als een zescilinder diesel.

BMW M550d van F10-generatie

Wil je dat ook ervaren, dan raden we je de BMW M550d van de F10-generatie als occasion aan. Nee, die heeft geen 5,5-liter V8, zoals je op basis van de typeaanduiding zou verwachten, maar een 3,0-liter zes-in-lijn met niet één, niet twee, maar drie turbo’s!

Het resultaat is een vermogen van 381 pk, 740 Nm koppel en een begrensde topsnelheid van 250 km/h. Zelfs naar moderne standaarden is de BMW M550d verrassend rap, met een 0-100 km/h-tijd van slechts 4,7 seconden.

Nou wil je er natuurlijk een trekhaak onder, zodat je er een caravan of paardentrailer achter kan hangen. En ook dat is geen probleem. Met zijn overvloed aan koppel draait de M550d zijn hand niet om voor een maximaal trekgewicht van 2.000 kilo.

Vanafprijzen als occasion

Als occasion begint de M550d bij ongeveer 14.000 euro. Al zijn ze over de grens, in Duitsland, nog beter te betalen, want daar vinden we exemplaren vanaf 10.000 euro. Let wel, dan hebben we het over de F10, niet over de latere G30, die er ook als M550d was.

Zaken om op te letten

Zijn er nog zaken om goed op te letten? Ja, ten eerste een geruststelling. De M550d is een Euro 6-diesel, dus mag hij (voorlopig, althans) nog milieuzones in. Weet dat de N57-motor van de M550d turbo’s heeft met een variabele geometrie, die bij hele hoge kilometerstanden waarschijnlijk gereviseerd of vervangen moeten worden.

Verder is de 5-serie van de F10-generatie gewoon een grote, zware en complexe auto met bijbehorende onderhoudskosten. Zo zegt BMW dat er nooit iets aan de achttraps automaat hoeft te gebeuren (sealed for life), maar raadt fabrikant ZF aan om toch wel af en toe de olie te vervangen.

Occasion voor 14.450 euro

Wij vonden een M550d met xDrive-vierwielaandrijving in het Noord-Brabantse Boekel. Hij komt uit 2012, heeft net geen 250.000 kilometer op de teller staan en is zakelijk aangekleed in het donkerblauw met een donkergrijs interieur. De verkoper wil er 14.450 euro voor hebben.