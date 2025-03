Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare occasion is de ideale trekauto voor Nederlanders

Je dochter heeft een paard, dat moet af en toe mee in de trailer en je hebt ook een knaap van een caravan voor lekkere vakanties. Je hebt dus een serieuze trekauto nodig, die ook nog lekker rijdt, met een automaat en er goed uitziet. Is er zo’n occasion te krijgen voor 15 mille?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een trekauto’s voor 15.000 euro. Vind je de Hyundai Santa Fe niets, bekijk dan de occasions van aankomende donderdag en zaterdag.

Hyundai Santa Fe (2012 – 2018)

De Hyundai Santa Fe is meteen alles wat je in deze klasse verwacht. De occasion is groot, enorm ruim, alle zitplaatsen zijn hóóg, daarnaast is de opvallend fraai gelijnde Hyundai ook heerlijk comfortabel geveerd. Voorin staan prima stoelen, de achterbank is ruimschoots groot genoeg voor volwassenen. Het is uiteraard geen sportwagen om te rijden, zijdelingse bewegingen zijn nogal sterk voelbaar en de besturing is licht en wat indirect.

Door zijn souplesse is de zestraps automaat een aanbeveling. Met een inhoud van 585 liter heeft de Hyundai ook de grootste bagageruimte van dit drietal. De Santa Fe mag zelfs 2.500 kg trekken. Bij een autobedrijf in Tiel staat een zwarte zevenpersoons (!) ‘i-Catcher’ (2013, 214.000 km) voor 14.950 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

We zijn niet eens meer verbaasd… Hyundai is één van de Koreaanse merken die de ijzersterke reputatie van auto’s uit dat land steeds weer bevestigen. Daarom is het niet vreemd dat er bij de Santa Fe-occasion niet één euvel bekend is dat wel eens vaker voorkomt. Als er eens iets fout gaat, is dat in de regel de schuld van de bestuurder.