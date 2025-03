Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto’s worden het hardst getroffen door de Trump’s tarieven

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een tarief van 25 procent ingevoerd op alle auto’s die buiten de Verenigde Staten zijn gebouwd. Logischerwijs verbetert dit de positie van automerken in eigen land, maar welke buitenlandse fabrikanten en auto’s worden het hardst geraakt?

Kogod School of Business maakte in 2024 een index waarmee een American-made index die aangeeft voor hoeveel procent een auto in Amerika is gebouwd. Geen enkele auto scoort 100 procent, omdat vrijwel altijd onderdelen uit andere landen worden gebruikt.

Dit merk heeft het grootste voordeel

Zo is het merk Tesla gemiddeld voor 81 procent Amerikaans, maar is de Model 3 RWD slechts voor 70 procent afkomstig uit het land waar Trump leiding aan geeft. De overige Tesla’s zijn, in Amerika, voor minimaal 80 procent afkomstig van eigen bodem.

Model Totale Amerikaanse inhoud Tesla Model 3 Performance 87,5 procent Ford Mustang GT 80,0 procent Honda 2024 Passport AWD 76,5 procent Jeep Wrangler Rubicon 76,0 procent Volkswagen ID.4 AWD 82 kWh 75,5 procent

Tesla wordt dan ook het minst hard geraakt door de nieuwe importheffingen die vanaf 3 april in moeten gaan. Sterker nog, het elektrische merk van Elon Musk heeft er een groot voordeel bij. Overigens is Tesla niet de enige. Modellen van andere Amerikaanse merken en zelfs Honda, Toyota, Jeep en Volkswagen worden voor een groot deel in de VS gebouwd.

Deze auto’s worden niet goedkoper, want importheffingen maken de Amerikaanse autokoper armer, maar bepaalde modellen worden ten opzichte van de concurrentie aantrekkelijker.

Deze auto wordt het hardst getroffen door heffingen Trump

Wie is die concurrentie dan? Dat zijn met name de Europese, Japanse en Koreaanse merken. Zo bestaat een Mazda MX-5, volgens de index de minst Amerikaanse auto, voor slechts 1 procent uit Amerikaanse onderdelen. Ook voor BMW’s, Hyundai’s, Mercedessen, Toyota’s, Volvo’s en Audi’s zijn allesbehalve Amerikaans.

Model Totale Amerikaanse inhoud Mazda Miata (MX-5) 1 procent Hyundai Elantra N 1 procent BMW M3 Sedan 1 procent Subaru BRZ 1 procent Toyota GR86 en GRCorolla 1 procent

Amerikaanse auto’s kennen in Europa overigens ook een flinke heffing, 10 procent. Daar overheen wordt nog bpm en btw geheven. Overigens gelden de heffingen van Trump niet enkel voor complete auto’s.