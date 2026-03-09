Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze automerken krijgen de hardste financiële klappen door oorlog Midden-Oosten

De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor veel ellende in de regio, maar ook aan de andere kant van Azië is de onrust voelbaar. Zo laat onderzoek van CNBC zien dat automerken uit Oost-Azië het hardst geraakt kunnen worden.

Dat komt met name doordat Iran niet het enige land is waar de handel onder druk staat door de oorlog. In Iran zelf werden namelijk al nauwelijks westerse en Oost-Aziatische auto’s verkocht door sancties en beperkte importmogelijkheden.

Toyota verantwoordelijk voor 17 procent auto’s Midden-Oosten

In omliggende landen is dat wel anders. In de Verenigde Arabische Emiraten, Israël en bijvoorbeeld Jordanië rijden juist veel buitenlandse auto’s rond. Volgens de analyse heeft Toyota met ongeveer 17 procent het grootste marktaandeel in de regio. Hyundai volgt met ongeveer 10 procent en kan daardoor ook flinke gevolgen van de onrust ondervinden. Ook het Chinese merk Chery is met ongeveer 5 procent een relatief grote speler. In totaal waren Chinese automerken goed voor zo’n 17 procent van de autoverkopen in het Midden-Oosten.

Naast de directe verkopen kan ook de verstoring van belangrijke handelsroutes gevolgen hebben voor de auto-industrie. Met name de Straat van Hormuz speelt hierbij een belangrijke rol. Via deze route wordt een groot deel van de wereldwijde olie-export vervoerd. Eventuele blokkades of verstoringen kunnen niet alleen de olieprijs opdrijven, maar ook de logistiek en productie van auto’s beïnvloeden.