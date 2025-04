Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto stoot Golf van troon en is populairste occasion

De Volkswagen Golf is in Nederland al tijden de meest gewilde occasion. Tot nu, hij wordt van de troon gestoten door zijn kleinere broertje. Zo blijkt uit nieuw occasion-onderzoek van AutoTrack en Gaspedaal.nl.

Airconditioning, panoramadak of stoelverwarming, dergelijke opties worden vaak aangevinkt op occasionsites. Opvallend is dat geen van deze drie het belangrijkst is. Nederlanders hechten aan één specifieke extra de meeste waarde.

De populairste occasion van Nederland

De populairste occasion is dus niet langer de Volkswagen Golf. Welke auto dan wel? De Volkswagen Polo. Met name de huidige generatie Polo, die sinds 2017 in productie is, haalt veel zoekopdrachten binnen.

Een belangrijke verklaring voor het populairder worden van de Polo ten opzichte van de Golf is de aanschafprijs. Een Polo uit 2018 met zo’ 90.000 kilometer op de teller is bijna 4.000 euro goedkoper dan een Golf van hetzelfde bouwjaar met dezelfde kilometerstand. Daarbij is een tweedehands Volkswagen Golf gemiddeld 1.000 euro duurder geworden en is de prijs van de Polo over het algemeen stabiel gebleven, zo blijkt uit het onderzoek.

Een belangrijk verschil is hierbij natuurlijk dat ook de nieuwe generatie Golf dure, exclusievere en snelle modellen als de R en GTI kent. Deze trekken de gemiddelde prijs natuurlijk fors omhoog. Sportieve en duurdere GTI-modellen van de Polo zijn er wel, maar een extreem dure Polo R is er niet.

Populairste tweedehands auto’s

Overigens blijft Volkswagen de absolute koning van de occassionmarkt. De Polo, Golf en Tiguan zijn de populairste tweedehands auto’s van ons land gevolgd door de Toyota Yaris en Nissan Qashqai.

Volkswagen Polo Volkswagen Golf Volkswagen Tiguan Toyota Yaris Nissan Qashqai

