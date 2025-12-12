Deze auto kan de leukste van 2026 worden – ook al is hij elektrisch
Elektrische auto saai en zwaar? Dat hoeft blijkbaar niet. Caterham komt in 2026 met een elektrische auto die erg licht is en de leukste auto van het jaar kan worden.
In bovenstaande video maakten we op de IAA in München al even kennis met de Caterham Project V. De conceptauto van de sportieve EV die naar verluidt volgend jaar op de markt komt.
De leukste auto
Overigens zijn er nu al leuke elektrische auto’s te koop. Zo won de Alpine A290 GTS de Autovisie EV Supertest. Maar echte lichtgewicht sportwagens met enkel een elektromotor, zijn er nog niet. Daar komt in 2026 als het goed is verandering in.
Dan komt Caterham naar verwachting met het productiemodel van de in 2023 Project V Concept. De auto krijgt naar verwachting een 55 kWh-accupakket waarmee een actieradius van zo’n 400 kilometer mogelijk is. Van 20 naar 80 procent laden moet gaan in zo’n 15 minuten. Handig, want dan kun je snel opladen als je jouw EV op een mooie bochtige weg iets sneller dan gepland leegrijdt.
Het concept maakt gebruik van een koolstofvezel- en aluminiumchassis en is daarom extreem licht. Met een totaalgewicht van 1.190 kg is het ongetwijfeld een van de lichtste elektrische auto’s. Dit in combinatie met 268 pk op de achteras maakt het potentieel een fantastische rijdersauto.
De Caterham komt in 2026 of 2027
Overigens is het nog onduidelijk of Caterham de productie daadwerkelijk in 2026 kan starten. Het kan zijn dat dit nog wordt uitgesteld tot 2027.
