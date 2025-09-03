Deze auto herken je na zijn facelift niet meer terug
Facelifts zijn vaak wat laf. Ander vouwtje hier, extra stripje daar. Maar Kia doet het met de Stonic anders. De auto lijkt wel compleet nieuw, zoveel is er gebeurd.
Dat Kia helemaal los is gegaan op de Stonic is logisch. Het model is acht jaar oud en heeft in 2020 al een bescheiden update gehad, waarbij aan het uiterlijk weinig veranderde. Hoe anders is dat nu, want van de voor- en achterkant van de bestaande Stonic bleef weinig heel.
Dit is er nieuw bij de Kia Stonic
De vernieuwde Kia Stonic past met zijn lichtunits nu helemaal bij de EV3 en EV9 en gaat voortaan door het leven zonder zijn typische Tiger Nose-grille. Er is voor- en achterop geen plaatdeel hetzelfde gebleven. En iets soortgelijks geldt voor het interieur, dat compleet op de schop is gegaan. Van het oude dashboard is geen spoor meer te bekennen.
De inzittenden van de Kia Stonic kijken nu uit over een ‘skateboard’, met daarin twee schermen geïntegreerd, waaronder nog een rijtje aanraakvlakjes is geplaatst. Wanneer de auto naar Nederland komt, is nog niet duidelijk. Hij maakt eerst zijn debuut in thuisland Zuid-Korea, waar hij met een driecilinder turbomotor (100 pk) en als mild-hybride (115 pk) wordt geleverd. Alleen die laatste zal bij ons op de markt verschijnen.
