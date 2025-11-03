Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto heeft een grotere motor dan een vrachtwagen

Er gaat een 2023 Chevrolet COPO Camaro onder de hamer in Florida. Deze auto is niet alleen bijzonder door zijn geschiedenis, maar ook vanwege het gigantische motorblok onder motorkap. Daarnaast levert hij bloedsnelle tijden op de dragstrip.

Het design verwijst naar de legendarische COPO Camaro’s van eind jaren zestig. 2023 is het laatste jaar dat deze speciale Camaro gemaakt werd. Toen werden er 69 stuks geproduceerd, waarvan nummer 62 nu te koop staat. Er waren voor klanten drie V8-opties om uit te kiezen en de klant die deze auto kocht, koos de speciaalste motorvariant.

Camaro met gigantisch motorblok

Onder de motorkap van deze COPO Camaro ligt namelijk een atmosferische 632 cubic-inch V8, wat zich vertaalt naar 10,4 liter. Dit gigantische motorblok is qua slagvolume te vergelijken met een vrachtwagenmotor (maar het stelt weinig voor naast de grootste verbrandingsmotor ooit gemaakt). Het is de krachtigste achtcilinder die Chevrolet ooit heeft gebouwd. Hij produceert 1.004 pk en 1.182 Nm aan koppel. Met het juiste voorbereidingen legt de auto de kwartmijl in minder dan acht seconden af.

Het motorblok van deze Camaro is zó groot dat Chevrolet een speciale motorkap moest ontwerpen met een forse bult, puur om ruimte te maken. Dit specifieke exemplaar, is verder uitgerust met de optionele parachute; een noodzakelijk hulpmiddel om op tijd weer stil te staan na een acceleratie naar ruim 270 km/u. De Camaro staat op Hoosier dragbanden en beschikt over een volledige rolkooi, wheeliebalk en een lichtgewicht koolstofvezel motorkap.

Veiling van de COPO

Bij de lancering in 2023 kostte deze Camaro met gigantisch motorblok omgerekend zo’n 122.000 euro. Gezien de prestaties en zeldzaamheid lijkt dat achteraf een koopje. Inmiddels wisselen goed bewaarde exemplaren van eigenaar voor bedragen tot 160.000 euro. De meeste COPO’s worden nauwelijks nog gereden; ze verdwijnen namelijk in collecties of worden sporadisch ingezet bij een dragstrip. Je zult ze sowieso niet op de weg zien rijden, want ze zijn allemaal niet straatlegaal. De veiling van deze Camaro vind in januari bij veilinghuis Mecum plaats.