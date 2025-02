Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 58.995 euro kostende Chinees moet jou uit een BMW i5 houden

Het Chinese merk Hongqi breidt eindelijk uit in Nederland. Na drie jaar met alleen de Rolls Royce-achtige E-HS9 komen er nu in een klap twee modellen bij: de EH7 en EHS7. Die eerste richt zijn pijlen op de BMW i5 en Mercedes EQE.

De Hongqi EH7 is 4,98 meter lang en heeft een wielbasis van 3,0 meter. Daarmee is-ie 8 centimeter korter dan de BMW i5 en 3 centimeter langer dan de Mercedes EQE. Met zijn wielbasis zit hij ook tussen de twee in, want de BMW komt tot 2,99 meter en de Mercedes zelfs tot 3,12 meter.

Minder duur dan BMW i5 en Mercedes EQE

Op prijsgebied verslaat de Hongqi zijn Duitse concurrenten met gemak. Hij is er voor nu alleen als 344 pk sterke Long Range met 111 kWh-batterij en 640 kilometer rijbereik. Zijn vanafprijs ligt op 58.995 euro. De BMW i5 begint bij 68.698 euro, heeft dan 340 pk en komt maximaal 622 kilometer ver. Voor de Mercedes EQE betaal je minimaal 67.428 euro, waarvoor je 245 krijgt en 662 kilometer range.

Hongqi komt later nog met een vierwielaangedreven versie van de EH7, die 619 pk sterk is. Mogelijk haalt de importeur ook uitvoeringen met minder bereik naar Nederland. In China rijdt de EH7 immers ook rond met 75 en 85 kWh.

Hongqi EHS7 vanaf net geen 60.000 euro

Het tweede model dat Hongqi aan zijn leveringsprogramma toevoegt, is de EHS7. De elektrische SUV heeft eveneens een wielbasis van 3,0 meter en meet in de lengte 4,93 meter. Daarmee is-ie bijna een schoolliniaal (30 centimeter) korter dan de E-HS9.

De EHS7 begint bij 59.995 euro. Voor dat geld krijg je een Long Range Launch Edition met 344 pk, een 111 kWh-batterij en 600 kilometer range. Tegelijkertijd is de AWD Pro Launch Edition beschikbaar, die meer dan 600 pk heeft en op een acculading 540 kilometer ver komt.

Snelladen met maximaal 250 kW

Zowel de EH7 als EHS7 kunnen snelladen met een indrukwekkende snelheid: 250 kW. Daarmee is de 111 kWh-batterij op te laden van 10 tot 80 procent in 25 minuten. De BMW i5 en Mercedes EQE komen tot respectievelijk 205 (30 minuten) en 170 kW (32 minuten).