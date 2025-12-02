Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 3 occasions zijn verrassend goede offroaders en verbazen Defender-rijders

Land Cruisers of Defenders zijn prijzig en vragen bovendien veel onderhoud, maar niet voor iedere capabele offroader hoef je diep in de buidel te tasten. Er zijn genoeg verrassende auto’s die perfect passen bij jouw drang naar een offroad-avontuur, en die je daarnaast ook prima als dagelijkse auto kunt gebruiken.

Avontuur roept. Je wilt takken tegen de ruit horen tikken, scheuren door waterplassen en tegen steile hellingen oprijden. Maar doordeweeks moet je ook gewoon naar je werk. We lichten drie veelzijdige, betaalbare offroaders die jouw droom waar kunnen maken.

Dacia Duster 4X4 tweede/derde generatie

De Dacia Duster valt op het asfalt misschien niet zo op als een gloednieuwe Land Rover, maar hij is degelijk en heeft verrassende offroad-kwaliteiten. Eerder dit jaar hebben we de Duster Extreme TCe 130 mild hybrid 4×4 getest in Noord-Frankrijk. In bovenstaande video werden zijn capaciteiten op ruiger terrein goed benut.

Ondanks dat de lage gearing ontbreekt, zijn de lagere versnellingen kort, wat hem geschikt maakt voor ruiger terrein, zoals dat in Frankrijk. Toch gaat er ook iets mis tijdens de test.

De derde generatie van de Dacia Duster is een halfjaar getest door Autovisie, waarbij duidelijk werd dat het rijgedrag ten opzichte van zijn voorgangers nog beter is. Vooral de carrosserie-beheersing is verbeterd, met een strakkere en steviger demping. Ondanks zijn gebrek aan sperdifferentiëlen en beperkte bodemspeling kwam hij positief uit de duurtest als offroader.

Dit komt mede door zijn vierwielaandrijving, die vijftig procent van de aandrijfkrachten naar de achteras stuurt. Er zijn vijf rijstanden zoals Snow, Mudd/Sand of Offroad, waarbij je bij de laatste de lock-functie kunt activeren op het 4×4 systeem. Met deze functie krijgt de achteras continu vijftig procent van het vermogen. Daarnaast heeft de offroader een bodemvrijheid van 217 millimeter en Hill Decent Control. Het laatste moet ervoor zorgen dat je stabiel van een steile helling af kunt rijden.

Eerdere generaties (specifiek met vierwielaandrijving) zijn daarnaast ook geschikt als offroad-voertuig, zoals de tweede generatie die van 2018 tot 2024 werd geproduceerd. Deze generatie van de Dacia Duster is leverbaar met drie verschillende motoren: twee benzinemotoren van 130 pk en 150 pk, en een 115 pk sterke BiFuel-motor, die zowel op benzine als LPG kan rijden. De Duster Blue dCi 115 hebben wij uitgebreid getest tijdens het offroaden door de Marokkaanse woestijn. De video daarvan kun je hier bekijken.

De derde en nieuwste generatie Dacia Duster is sinds 2024 verkrijgbaar in vier uitvoeringen, waarbij de Extreme 4×4 het meest op offroad avontuur is gericht. Dit model is ook beschikbaar als 4×4 Hybrid-G 150, een milde hybride die zowel benzine als LPG kan gebruiken en 150 pk levert.

Fiat Panda Cross TwinAir Turbo 85/90

De Fiat Panda is misschien niet de eerste auto waar je aan denkt bij verwilderde bospaden of modderige landwegen. Toch kan de Panda Cross prima uit de voeten als offroad-voertuig. Met dit kleine voertuig kun je een heel eind komen, naast zijn avontuurlijke uiterlijk heeft hij namelijk ook technische aanpassingen gekregen om het ruige terrein te trotseren.

De Panda Cross heeft een keuzeschakelaar, waarmee je kunt kiezen uit drie rijmodi: Auto, Off-Road en Hill Descent Control. In de Offroad-modus blijft de auto permanent met vierwielaandrijving rijden tot 50 km/h en staat het Electronic Locking Differential (ELD) aan. De ELD zorgt ervoor dat een doorslippend wiel wordt afgeremd, zodat de aandrijfkracht naar het wiel met de meeste grip gaat. Zo houdt de auto zich beter staande in modder of sneeuw.

Het permanente vierwielaandrijfsysteem wordt elektronisch geregeld en past de verdeling van de aandrijfkracht voortdurend aan tussen voor- en achteras, afhankelijk van de beschikbare grip. Daarnaast heeft de auto een verhoogde bodemvrijheid van 161 millimeter en beschermplaten onder de bumpers. Zo kun je na een dag shoppen in een Italiaanse stad, zonder moeite doorrijden naar ruige natuurplekken.

De Panda Cross is klein, en zo ook zijn motor. Onder de motorkap zit een 0,9-liter tweecilinder benzine turbomotor die 85 of 90 pk levert, afhankelijk van de uitvoering. Op Gaspedaal.nl staan momenteel vijf Panda Cross 4×4 occasions te koop, met prijzen tussen de 10.000 en 15.000 euro.

Mercedes-Benz GLB 4MATIC

Een Mercedes-Benz GLB is een premium SUV, en waarschijnlijk niet het type auto waar je meteen over sneeuwpaden of oneven boswegen mee denkt te rijden. Toch kunnen de 4MATIC-versies dat verrassend goed aan. Deze modellen hebben permanente vierwielaandrijving en verdelen automatisch de kracht tussen voor- en achteras.

In de offroadmodus zorgt deze 4×4-koppeling voor een 50:50-verdeling, maximale grip dus. Met het offroad-pakket krijg je bovendien een bepaalde offroad-lichtfunctie die helpt om in het donker obstakels beter te zien. Ook valt de Downhill Speed Regulation binnen dit pakket, die ervoor moet zorgen dat je gecontroleerd een steile helling af kunt rijden doordat het systeem zelf afremt waar nodig.

Er zijn verschillende GLB 4MATIC-uitvoeringen, van benzine- tot dieselmodellen. De GLB 250 4MATIC heeft een 2,0-liter viercilinder turbo-benzinemotor met 224 pk, terwijl het AMG-model een turbo-benzinemotor heeft met 306 pk en maximaal 400 Nm koppel. Op Gaspedaal.nl staan momenteel 36 Mercedes-Benz GLB 4MATIC-occasions te koop. Hij valt wel binnen een hoger segment dan de andere modellen, met prijzen tussen 35.000 en 69.000 euro.