Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 10 auto’s schrijven het minst af volgens onderzoek

Afschrijving, het is een van de belangrijkste kostenposten bij aankoop van (nieuwe) auto. Sommige modellen schrijven veel harder af dan andere. Ditmaal lichten we de tien meest waardevaste auto’s uit.

De tien auto’s zijn door de ANWB op een rijtje gezet. Het gaat om auto’s van vijf jaar oud met ca. 75.000 kilometer op de teller. Overduidelijk hebben ze enkel de meer gebruikelijke auto’s meegenomen in de berekening. Er zijn immers nieuwe modellen van merken als Ferrari die meer waard worden als je ze koopt.

Deze auto schrijft het minst af

Bij de gebruikelijke auto’s blijkt de Suzuki Jimny de meest waardevaste auto. Na vijf jaar heeft hij als occasion nog 75 procent van zijn aankoopwaarde behouden. Dit maakt de in Nederland relatief prijzige Jimny toch ineens best aantrekkelijk.

Nr. Merk en Type Nieuwprijs Richtprijs kopen Richtprijs inruil Waardebehoud 1 Suzuki Jimny € 32.929 € 27.900 € 24.600 75% 2 Suzuki Ignis € 17.480 € 14.600 € 12.600 72% 3 Skoda Kodiaq € 41.875 € 32.900 € 28.900 69% 4 Suzuki Swift € 19.687 € 15.500 € 13.400 68% 5 Skoda Karoq € 36.245 € 27.900 € 24.600 68% 6 Fiat Panda 1.0 € 13.554 € 10.900 € 9.100 67% 7 Toyota Yaris € 21.965 € 16.900 € 14.700 67% 8 Suzuki Vitara € 23.144 € 17.900 € 15.400 67% 9 Mazda 2 1.5 € 21.100 € 15.900 € 13.700 65% 10 Honda Jazz € 25.470 € 18.600 € 16.200 64%

Op plek twee vinden we ook een Suzuki. Ditmaal is het de Ignis die na vijf jaar een extreem nette 72 procent van de nieuwwaarde heeft behouden. De Skoda Kodiaq en Suzuki Swift scoren ook goed als we kijken naar afschrijving. Suzuki is de grote afschrijvingswinnaar. In de top tien staat het merk met vier auto’s.

Duurtest met Suzuki Jimny

Autovisie had een Suzuki Jimny een half jaar in de duurtestgarage. In onderstaande video vertelt Peter Hilhorst waarom de Japanner zo’n leuke offroader is.