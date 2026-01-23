Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Italiaanse designstudio komt met krankzinnige conceptauto: langste nieuwe auto

De Aznom L’Epoque is dramatisch, met extreme proporties, Art Deco-invloeden en een loungeachtig interieur. Maar gaat de conceptauto er ook echt komen?

Eerder werkte het Italiaanse Aznom al aan excentrieke designs, zoals de Palladium, maar met hun nieuwste ontwerp hebben ze zelfs zichzelf overtroffen. De Aznom L’Epoque is samen met Camal Studio ontworpen en is acht meter (!) lang. Deze grote conceptauto biedt plaats aan vijf passagiers, naast de chauffeur.

Aznom L’Epoque, grootste nieuwe auto op aarde

Laten we eerst de olifant in de kamer benoemen: de Aznom L’Epoque oogt allesbehalve subtiel. Met een lengte van acht meter is de conceptauto bijna twee keer zo lang als een Volkswagen Polo en zelfs fors langer dan wat we van de Amerikaanse markt gewend zijn. Hij heeft een rechtopstaande grille en extreem lange motorkap.

Daarnaast heeft hij ook een bootachtige achterzijde. Onder het geheel staan 30-inch wielen die zijn dramatische uiterlijk nog verder aanzetten. Extra aandacht gaat uit naar de suicide doors, die openen met een dubbele beweging, waarbij een deel van het dak omhoog klapt.

Binnenin de Aznom L’Epoque geen schermenfestijn, maar een serene lounge voor de achterpassagiers. Denk aan een royale sofa en uitklapbare stoelen. Schermen blijven in deze conceptauto verborgen en verschijnen alleen wanneer dat gewenst is.

Het interieur van de Aznom L’Epoque is rijk aangekleed met hout, leer en textiel, waarbij Art Deco-patronen terugkomen in deurpanelen, het dak en zelfs de pedalen. Een flinke hoeveelheid geluidsisolatie moet de geluiden van de buitenwereld zoveel mogelijk buiten houden, terwijl een AI-assistent klimaat, verlichting, geur en onderstelinstellingen in deze conceptauto regelt.

Specificaties van de conceptauto

Onder de carrosserie van de Aznom L’Epoque schuilt een moderne aandrijflijn. Elk wiel beschikt namelijk over een eigen elektromotor, goed voor een gecombineerd vermogen van net geen 1.000 pk. De stroom hiervoor komt uit een accupakket van 100 kWh, wat best klein aanvoelt voor zo’n grote conceptauto. Daarom is er nog een opvallend detail toegevoegd: een V6-motorblok, dat uitsluitend fungeert als range-extender en de batterij bijlaadt. Eigenlijk bijna hetzelfde als de aandrijving van een Fisker Karma.

De L’Epoque staat op een ladderchassis met adaptieve vering, bedoeld om de limousine zelfs op slecht wegdek volledig vlak te houden. Zo’n chassis gebruiken terreinwagens ook vaak, omdat hij sterker is en meer gewicht van de auto aankan. Daarom weten we eigenlijk wel zeker dat deze auto geen lichtgewicht wordt. Voorlopig blijft de Aznom L’Epoque een conceptauto. Het merk geeft wel aan dat ze mogelijk één exemplaar gaan produceren.