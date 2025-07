Deel dit: Share App Mail Tweet

Derde van de automobilisten vermijdt deze ‘enge’ manoeuvre als de pest

We zijn een zelfverzekerd volkje. Bijna tachtig procent van de Nederlandse automobilisten noemt zichzelf een goede tot heel goede bestuurder. Dat de helft daarvan zichzelf waarschijnlijk overschat, vergeten we voor dit verhaal even, want we gaan het hebben over een ontzettend ‘enge’ bijzondere verrichting.

Een bijzondere verrichting die automobilisten zoveel angst inboezemt dat 36 procent hem maar het liefst helemaal vermijdt: fileparkeren. Meer dan veertig procent van de vrouwen rijdt liever een blokje op zoek naar een andere parkeerplek. Bij mannen ligt dat percentage op net geen dertig procent.

Schade rijden tijdens het parkeren

Volgens Marktplaats, dat onderzoek deed naar het zelfvertrouwen van Nederlanders in de auto, is het niet gek dat bestuurder zenuwachtig worden van fileparkeren, want één op de vijf geeft toe weleens schade te hebben gereden tijdens een parkeeractie.

Vrouwen meer stress dan mannen

Parkeren is voor veel respondenten dan ook een bron van spanning. Bijna tien procent vindt bijvoorbeeld achteruitrijden moeilijk en bij vijftien procent worden de stresshormonen actief als er een fileparkeeractie dreigt. En ja, het cliché is waar: vrouwen (22 procent) vinden fileparkeren enger dan mannen (8 procent).

Achteruitrijcamera gewilde optie

Meer dan de helft van de Nederlandse automobilisten zou daarom graag een achteruitrijcamera in de auto willen hebben en bijna een kwart heeft park assist op het wensenlijstje staan.

Bijzonder, want bij Ford denken ze er juist over om park assist te schrappen, aangezien bijna niemand de optie gebruikt.

Opfriscursus voor automobilisten

Zoals we in de introductie van dit verhaal schreven, geeft een grote meerderheid (77 procent) zichzelf een dikke voldoende voor de rijvaardigheid. Toch geeft bijna de helft van de respondenten aan open te staan voor een opfriscursus. Iets wat we allemaal wel kunnen gebruiken, waarschijnlijk.