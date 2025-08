Deel dit: Share App Mail Tweet

De waanzinnige autocollectie van Bugatti-CEO Mate Rimac

Als je denkt dat de topman van Bugatti enkel in voor de gewone man onbereikbare hypercars van eigen makelij rijdt, heb je het mis. Dit is de autocollectie van Mate Rimac.

Al eerder schreven we over bepaalde auto’s Mate Rimac, die overigens ook nog steeds zijn eigen hypercarmerk Rimac Automobili leidt. Zo is hij dol op deze oude Volkswagen en heeft de Bugatti-CEO een aantal prachtige BMW’s.

Autocollectie van Bugatti-CEO Mate Rimac

Op dit moment staan alle privéauto’s van Mate Rimac opgeslagen in een fabriekshal van de Rimac Campus, een Kroatische productiefaciliteit van Bugatti en Rimac Automobili. Zijn wagenpark bestaat niet enkel uit onbetaalbare hypercars, maar vooral uit iconische youngtimers. Het bewijst dat Mate Rimac vanbinnen een échte autofanaat is.

“Ik ben niet de enige die erin rijdt. Door mijn werk heb ik weinig tijd, dus al mijn vrienden mogen erin rijden wanneer ze willen”, vertelt Rimac aan het Britse Top Gear. Kijkend naar Rimac zijn waanzinnige autocollectie zouden we maar wat graag tot zijn inner circle behoren.

1. BMW M3 E90

We trappen af Rimac zijn M3 van de E90 generatie. Geen E92, maar een E90, de sedan dus. Daar krijgt de Bugatti-topman van ons extra stijlpunten voor.

De auto lijkt overigens op exact dezelfde manier samengesteld als de E90 M3 die het kortgeleden in de Occasion Battle opnam tegen de Mercedes-Benz C 63 AMG. Die video zie je hierboven.

Waarde: circa 60.000 euro

2. Mercedes SLR McLaren

Exclusiever is de Mercedes SLR McLaren die Rimac in zijn collectie heeft. In de beginjaren van deze eeuw bracht Mercedes deze in samenwerking met McLaren ontwikkelde supersportwagen uit.

Voorin geen V12, zoals aanvankelijk het idee, maar een V8 met supercarger. Deze was makkelijker in het vooronder te proppen. Evengoed levert deze krachtbron een nog altijd indrukwekkende 625 pk. Goed voor een topsnelheid van 335 km/h.

Waarde: circa 400.000 euro

3. Porsche Carrera GT

Een tegenhanger van de SLR McLaren is de Porsche Carrera GT, die ook deel uitmaakt van de autocollectie van Bugatti-CEO Mate Rimac. Achterin ligt een sensationele V10-motor. “Ik hou van deze auto om zijn analoge karakter”, zegt Rimac erover.

“Geen autocollectie is compleet zonder een Porsche Carrera GT.” Een uitspraak die menige collectie in één adem diskwalificeert. Met een waarde van zo’n anderhalf miljoen euro is de Carrera GT voor de meesten immers totaal onbereikbaar.

Waarde: circa 1,5 miljoen euro

4. BMW M3 CSL (2x)

Rimac heeft niet één, maar twee exemplaren van de iconische BMW M3 CSL van de E46-generatie in zijn verzameling. Eén om mooi te houden en één om mee te trappen.

De CSL is een extra lichte (en begeerlijke) versie van de gewone E46 M3. De auto combineert een wagengewicht van 1.285 kilogram met een 360 pk sterke zes-in-lijn, een SMG-bak en achterwielaandrijving. Een auto om bij weg te kwijlen. Helaas zijn ze vandaag de dag vrij prijzig.

Waarde: circa 150.000 euro

5. BMW Z4 M

Mate Rimac is een stiekem een enorme BMW-fan. In zijn collectie tref je immers ook de 343 pk sterke Z4 M. Sterker nog, dit was de auto die waarmee hij zijn verzameling aftrapte.

Deze BMW behoort net als veel andere modellen uit Rimac zijn collectie tot de auto’s die de Bugatti-topman als kind graag wilde. Nu heeft hij de middelen om ze te kopen.

Waarde: circa 50.000 euro

6. BMW M5 E39

Nog meer BMW’s? Zeker. Voor dagelijkse ritjes pakt de Bugatti-topman vaak zijn M5 van de E39-generatie. Prima daily, toch?

Waarde: circa 50.000 euro

7. BMW M3 Sport Evolution III

Is het dan gedaan met de BMW’s? Nee, nog steeds niet. Rimac mag zich ook eigenaar noemen van een M3 van de E30-generatie. Niet zomaar een E30 M3 trouwens, maar een heuse Sport Evolution III-uitvoering.

Een absolute liefhebbersauto die tegenwoordig een fortuin waard zijn. “Maar veel mensen realiseren zich niet dat dit soort auto’s vandaag de dag echt ontzettend traag zijn”, zegt Rimac erover. In een andere E30 M3 wil hij mogelijk ooit een V10-motor lepelen.

Waarde: circa 150.000 euro

8. Volkswagen Golf R32

De meest bereikbare auto uit de collectie van de Bugatti-topman is de Volkswagen Golf R32. Vergis je niet, dit is geen alledaagse Golf. De hatchback is immers voorzien van een 3,2-liter V6 voorin.

“Je had misschien niet verwacht dat ik deze auto zou rijden, maar ik heb hem gekocht omdat ik hem heel graag wilde hebben toen ik negentien jaar oud was”, zei de Bugatti-topman daar ooit over op zijn Instagram-account.

Waarde: circa 25.000 euro

9. Rimac Nevera

Uiteraard heeft de oprichter en naamgever van Rimac Automobili ook een auto van zijn eigen merk. Dit is de Nevera van de grote baas zelf.

Waarde: circa 2 miljoen euro

10. Bugatti Chiron

Mate Rimac staat sinds enige tijd ook aan het roer van Bugatti en dus rijdt hij ook geregeld in een Chiron. Autovisie had ooit de kans om 24 uur lang te ervaren hoe het is om met de hypercar te leven. Die video zie je hieronder.

Waarde: circa 4,5 miljoen euro

11. Aston Martin Valkyrie

Mate Rimac heeft ook hypercars van andere merken in zijn collectie. “Ik wil elke auto hebben die een deel van onze techniek gebruikt”, legt de Bugatti-CEO uit. De krankzinnige Aston Martin Valkyrie is daar een van.

Waarde: circa 3,5 miljoen euro

12. Pininfarina Battista

Ook de elektrische Pininfarina Battista vind je in de collectie van Rimac. Waarom? Hij staat op hetzelfde platform als de Rimac Nevera. Ook deelt hij een groot deel van de aandrijflijn.

Waarde: circa 2,2 miljoen euro