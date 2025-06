Deel dit: Share App Mail Tweet

De VW die Max Verstappen als eerste auto wilde, maar niet kocht

Met zijn miljoenensalaris kan Max Verstappen zich vrijwel elke auto veroorloven die zijn hartje begeert. Toch had de Formule 1-ster een tamelijk bescheiden eerste auto op het oog.

Max Verstappen heeft zijn eerste auto niet gekocht, maar gekregen. Het betrof een Renault Clio RS. Die Franse hot hatch is inmiddels een vrij betaalbare occasion. In eerste instantie had Verstappen een geel exemplaar, maar die ruilde hij later om voor een grijze. Die vond hij mooier.

De eerste auto die Max Verstappen zou hebben gekocht

Maar als het aan de Formule 1-coureur had gelegen, had hij een heel ander model gekocht. Max Verstappen zou namelijk voor een Volkswagen Golf hebben gekozen. Dat zei de F1-ster in een eerder interview met CNN.

Toen hij echter op 18-jarige leeftijd zijn rijbewijs haalde, was het kopen van een Volkswagen Golf als eerste auto al niet meer nodig. Verstappen, die op dat moment al maanden reed Toro Rosso, had toen al enige tijd de Clio RS in zijn garage staan. Veel reed hij er niet in. Voor dagelijkse ritjes pakte hij destijds liever de scooter, zo gaf Verstappen aan.

Het huidige wagenpark van de Formule 1-ster

Inmiddels zijn we vele jaren en de nodige kampioenschappen verder. De garage van Max Verstappen is nu dan ook wat rijker gevuld. Voor de dagelijkse ritjes pakt hij zijn Audi RS 6. Daarin wordt hij geregeld gespot in Monaco met zijn vriendin Kelly Piquet. Voor meer stuurplezier kan de F1-kampioen onder meer kiezen uit een Porsche 911 GT3 RS, Aston Martin Valkyrie en Ferrari Monza SP2 (zie de video hieronder). Het wagenpark van kampioenschapsrivaal Lando Norris is overigens nóg indrukwekkender.