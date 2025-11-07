Deel dit: Share App Mail Tweet

De Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50 kost bijna 100.000 euro! (als je hem aankleedt)

Ooit gaf de Volkswagen Golf GTI ‘power to the people’, met zijn krachtige motor, sportieve onderstel en redelijke prijs. Maar die tijden zijn allang voorbij. Een reguliere GTI kost minstens 65.990 euro en voor de Clubsport Edition 50 ben je met wat opties zo meer dan 95.000 euro kwijt.

Goed, dan krijg je wel wat. De Clubsport Edition 50 haalt maar liefst 325 pk uit zijn 2,0-liter turbomotor en dat is 60 pk meer dan de standaard-GTI levert. Daarmee gaat de Edition 50 in 5,3 tellen naar 100 km/h en haalt-ie een topsnelheid van 270 km/h.

Volkswagen Golf GTI met Performance-pack

Het model heeft een met 1,5 centimeter verlaagd sportonderstel met Dynamic Chassis Control en een sperdifferentieel op de vooras. Wie het optionele Performance-pakket aanvinkt, krijgt daar semi-slicks, lichtgewicht wielen, stijvere veren en een Akrapovic-uitlaatsysteem bij.

Bijna 40.000 euro belasting op de Edition 50

De Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50 is er vanaf 81.990 euro, maar wie een beetje losgaat in de configurator op de Volkswagen-site heeft hem zo op 95.050 euro. Au! Al is het wel zo eerlijk om te vermelden dat daarvan 37.760 euro BTW en BPM is.

In oktober vorig jaar reed Autovisie in de Volkswagen Golf GTI Clubsport (dus niet deze Edition 50), waar toen nog twijfels over bestonden of-ie wel naar Nederland zou komen. Wat we van de auto vonden, zie je in de video boven aan dit artikel.