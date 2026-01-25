De vernieuwde Peugeot 408 heeft een primeur waar we niet per se vrolijk van worden
We moeten er eens een poll aan wijden, gewoon om uit te vinden wat nou eigenlijk jullie mening is over verlichte logo’s en merknamen op auto’s. Want ja, ook Peugeot is voor de bijl gegaan.
Peugeot meldt trots dat de duurste uitvoeringen van de gefacelifte 408, de GT en GT Exclusive, een verlicht logo in de grille hebben. Je zou er bijna een minder rijk uitgeruste versie om nemen.
Gefacelifte Peugeot 408 heeft de primeur
Hebben we een hekel aan verlichte logo’s, grillen en merknamen dan? Nee, dat niet, maar uitzonderlijk positief staan we er nou ook weer niet tegenover. Een auto wordt een beetje een kermis met al die leds.
Afijn, de vernieuwde 408 heeft de primeur in het leveringsprogramma van Peugeot. Hij heeft geen logo meer achterop, maar de merknaam uitgeschreven én rood verlicht.
Aan de voorkant verliest de 408, net als de geüpdate 308, zijn ‘slangentanden’ en krijgt-ie daarvoor in de plaats gescheiden lichtunits, met de dagrijverlichting boven en de koplampen verbogen daaronder.
Elektrische e-408 met nauwelijks meer range
Onderhuids veranderde er weinig. De elektrische Peugeot e-408 is nu 213 pk sterk (plus 3 pk) en komt op dezelfde 58,2-kWh batterij als voorheen 3 kilometer verder (456 kilometer). Snelladen gaat nog altijd met maximaal 120 kW.
Aan de techniek van de 145 pk leverende mild-hybride 408 is niks gewijzigd. Aan de Plug-in Hybrid wél. Die gaat van 225 naar 240 pk en behoudt zijn elektrische bereik van 85 kilometer.
