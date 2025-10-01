Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Porsche Cayenne Electric geeft je vierkante ogen

Het grootste scherm ooit in een auto van Porsche. De nieuwe, en volledig elektrische Porsche Cayenne moet eraan geloven. Met het zogeheten ‘Flow Display’ overtreft Porsche alle schermen die we eerder in hun modellen hebben gezien.

Eerder zagen we bij de Mercedes-Benz GLC het grootste scherm ooit in een auto van dat merk. Porsche kan dat natuurlijk ook, en heeft de nieuwe Cayenne Electric volgestopt met displays. Misschien toch maar een blauwlichtbril overwegen bij deze EV?

Vier schermen

Een gebogen OLED-display bekleed de middenconsole. Het scherm heet waarschijnlijk ‘Flow Display’, omdat de vouw in het middenscherm zorgt voor een gestroomlijnd beeld. Best handig, want hierdoor splitsen de schermen en kun je de onderste uitsluitend gebruiken voor bedieningselementen. In totaal telt de Cayenne Electric vier schermen. Heb je vaak vette vingers, dan is dit misschien niet de Porsche voor jou.

Naast het centrale display beschikt de Cayenne Electric over een digitaal klokkenpaneel van 14,25 inch, en optioneel een 14,9-inch passagiersscherm. Dat laatste is zo ontwikkeld dat de bestuurder geen last heeft van de media die wordt afgespeeld. Ook is er een head-up display beschikbaar, deze projecteert een beeld dat even groot is als een 87-inch tv. Ter vergelijking: 55-inch is momenteel de populairste tv-maat.

Porsche lijkt bovendien in een romantische bui. De schermen van de Cayenne Electric bieden namelijk slimme ‘Mood Modes’, waarmee je zelf de gewenste sfeer instelt. De verlichting, temperatuur en audio passen zich dan automatisch aan. Verder heeft Porsche het grootste glazen panoramadak ooit in de Cayenne Electric geplaatst, met verduisterbaar glas.

Porsche Cayenne Electric geeft keuzestress

Aan een behaaglijk gevoel geen gebrek in de Cayenne Electric, niet alleen de stoelen maar ook de armleuningen en delen van de portierpanelen worden verwarmd. De achterstoelen zijn bovendien standaard elektrisch verstelbaar. Porsche meldt dat een Cayenne nog nooit zo uitgebreid kon worden samengesteld. Porsche-klanten hebben keuze uit maar liefst dertien interieurkleurcombinaties, vier interieurpakketten en vijf accentpakketten.

De Porsche Cayenne Electric wordt waarschijnlijk eind dit jaar al gepresenteerd. De Turbo variant klinkt veelbelovend, die krijgt een vermogen van maar liefst 1.000 pk en meer dan 1.500 Nm aan koppel. Alle modellen van de Cayenne Electric krijgen een 113-kWh accu en kunnen tot 400 kW snelladen. De WLPT-actieradius zal boven de 600 km liggen.

Voor het eerst komt op een SUV van Porsche het Active Ride onderstel, en dat is veelbelovend. Het kan de carrosserie snel optillen of laten zakken en houdt de auto in bochten stabiel zonder fysieke stabilisatorstangen. Porsche heeft daarnaast eerder onthult dat je met de Porsche Cayenne die volgend jaar komt, draadloos kunt opladen.

Voor nu nog even geduld dus. Maar ben je fan van digitale schermen in de auto, dan is het interieur van de Cayenne Electric al een goed opwarmertje.