De nieuwe Mercedes-Benz GLC: modern en volledig elektrisch

De compleet nieuwe Mercedes-Benz GLC is er en combineert een fris, modern design met allerlei nieuwe techniek. Hoewel de huidige GLC pas drie jaar oud is, wordt de opvolger nu al geïntroduceerd en laat hij brandstof volledig achter zich.

De volledig elektrische Mercedes-Benz GLC is uitgerust met EQ-technology. Binnen Mercedes zijn er al meerdere EQ-modellen, maar met de nieuwe SUV gaat Mercedes nog een stapje verder dankzij vernieuwde technologie.

Grille geeft EV nieuw gezicht

De grille van de Mercedes-Benz GLC is volledig nieuw ontworpen en dient het gezicht van het merk te vernieuwen. De grille heeft een strak ontwerp, met rondom een grote glazen rand. Het rooster heeft een rookglas-look, wat modern oogt. Als de koplampen alleen niet genoeg zijn, biedt Mercedes ook een optionele verlichte grille op de EV.

Mercedes-Benz zegt zelf ‘prestige en status’ te willen uitstralen met onder andere een nieuwe grille. Of de EV dat ook echt doet, mag je zelf beoordelen. Duidelijk is in ieder geval dat de nieuwe Mercedes-Benz GLC een zelfverzekerde indruk maakt, met zijn markante wielkasten en krachtige contouren. Echter, als je goed kijkt, zou je ook kunnen zeggen dat de GLC een beetje op een wasbeer lijkt, een zelfverzekerde wasbeer, dat dan weer wel.

Nieuwe Mercedes-Benz GLC heeft een AI gestuurd superbrein

Je kunt er bijna niet meer omheen, zowel in het dagelijks leven als in de auto: kunstmatige intelligentie. Het zogenoemde Mercedes-Benz operating system (MB.OS) regelt alle functies in de GLC. Mercedes noemt het een ‘AI gestuurd superbrein’, vergelijkbaar met een mens die veel informatie tegelijk kan verwerken, maar dan sneller en nauwkeuriger. Het klinkt functioneel en een beetje angstaanjagend tegelijk.

De nieuwe GLC kan met het zogenoemde superbrein, de MB.OS, elk aspect van de auto integreren en controleren, van infotainment en geautomatiseerd rijden tot comfort en laden. Omdat het systeem is gebaseerd op kunstmatige intelligentie, kan de EV de voorkeuren van zijn bestuurder leren en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan weersinvloeden, wegcondities of het verkeer, waar de auto vervolgens in real-time beslissingen over neemt. Zo kunnen bijvoorbeeld veiligheidssystemen sneller en beter reageren.

Een gigantisch hyperscreen en oplichtende sterrenhemel

Bij het instappen word je in de nieuwe Mercedes-Benz GLC verwelkomd door natuurlijk licht van het panoramadak en omringd door sfeerverlichting. Het panoramadak is optioneel beschikbaar met de sky control-functie, waarmee je maar liefst 162 sterren kunt laten oplichten en het glas kunt schakelen tussen helder en mat. Uiteraard kun je ook niet om het 99,3 centimeter lange MBUX-hyperscreen heen, dat zich volledig uitstrekt over het dashboard.

Het scherm bevat een Virtual-Assistent, die door Mercedes zelf wordt omschreven als ‘een vriend die met je praat.’ Mocht je vriendin de telefoon niet opnemen, dan heb je in de auto een “vriend” die gedetailleerde antwoorden geeft en moeiteloos vervolgvragen kan beantwoorden. Deze MBUX Virtual-Assistent maakt gebruik van AI die zowel Microsoft als Google integreert, waardoor hij selectief de beste bron kiest. Zo hoef je je in ieder geval niet eenzaam te voelen in de nieuwe GLC.

Actieradius van de nieuwe Mercedes-Benz GLC

Het eerste model van de volledig elektrische modelserie is de Mercedes-Benz GLC 400 4Matic, een krachtige SUV met 360 kW (ongeveer 490 pk) vermogen en een topsnelheid van 210 km/h. De actieradius bedraagt maximaal 713 km volgens WLTP. Het 800 volt-systeem ondersteunt een maximaal laadvermogen van 330 kW, waardoor de auto in slechts tien minuten tot wel 303 kilometer kan bijladen.

De SUV heeft bovendien een tweeversnellingsbak op de achteras en een ontkoppelingsunit op de vooras. Ja, je leest het goed: een tweeversnellingsbak in een EV. Dat betekent dat de GLC snel accelereert vanuit stilstand en efficiënt rijdt op hogere snelheden. Zo kan de nieuwe Mercedes-Benz GLC energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

Vanaf de eerste helft van 2026 zal de volledige elektrische GLC het modellengamma verder uitbreiden. Mercedes belooft dat na de GLC 400 4MATIC nog vier andere zogenoemde ‘impressive’ modellen zullen volgen.