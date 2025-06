Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe gordels van Volvo weten alles van je, behalve je pincode

De moderne veiligheidsgordel is in 1959 uitgevonden door Volvo. Dus is het bijna logisch dat het merk nu ‘slimme’ gordels introduceert.

Ze debuteren in de volledig elektrische Volvo EX60, die voor 2026 op het programma staat, en worden constant gevoed met informatie van allerlei sensoren. Zo passen de gordels zich aan aan onder meer de lengte van de inzittenden, hun postuur, hun gewicht en hun zitpositie.

Meer of minder kracht

Iemand die zwaarder is, moet bijvoorbeeld met meer kracht worden tegengehouden om een hoofdwond te kunnen voorkomen. Bij iemand die lichter moet de gordel juist wat meer meegeven, om zo het risico op gebroken ribben te verlagen.

Is dat nieuw? Volgens Volvo natuurlijk wel, maar toeleverancier ZF presenteerde begin vorig jaar al gordels die zich kunnen aanpassen aan iemands bouw.

Enorme Volvo-database

Hoe weet Volvo dat? Omdat het merk beschikt over een enorme database, met daarin de gegevens van ruim 80.000 inzittenden die ooit betrokken waren bij een verkeersongeval. En omdat het natuurlijk meer dan vijftig jaar ervaring heeft op het gebied van veiligheid.

Gordels met load limiters

Moderne veiligheidsgordels hebben zogeheten load limiters, die ervoor zorgen dat er niet te veel kracht wordt uitgeoefend op iemands lichaam. Volgens Volvo hebben ze maar drie standen, terwijl de nieuwe gordels in de EX60 er elf hebben.

Die stellen zichzelf niet alleen in op het lichaam van een inzittende, maar ook op een eventueel ongeval. Bij een aanrijding analyseren sensoren de omstandigheden van de crash (richting, snelheid, zitpositie van de mensen aan boord) en geven die in een oogwenk door aan de gordels, die vervolgens in de correcte stand worden gezet.

Het gaat te ver om te zeggen dat de gordels kunnen leren, maar ze kunnen via over-the-air updates wel worden verbeterd, waardoor hun reactie op een aanrijding nog nauwkeuriger kan worden.