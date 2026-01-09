Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe EV van Hyundai komt naar Nederland – met zitplek voor twee gezinnen

Op het Autosalon van Brussel heeft Hyundai een nieuwe EV laten debuteren. Of ja, nieuw? Het gaat om de bekende Staria, die nu ook als Staria Electric wordt geïntroduceerd. De elektrische bus beschikt over interessante technische specificaties en biedt een hoop zitplekken.

Wie om wat voor reden dan ook zeven of zelfs negen mensen wil vervoeren, zit met de nieuwe elektrische bus van Hyundai wel goed. Hij heeft namelijk een lengte van 5,26 meter, wat hem nu de grootste EV van het merk maakt.

Oude bekende

De Hyundai Staria is geen onbekende. Het model was eerder verkrijgbaar met een dieselmotor en is momenteel alleen leverbaar met een hybride benzinemotor. De bus bestaat zowel als bedrijfswagen en personenauto, maar in Nederland is tot nu toe uitsluitend de bedrijfsvariant beschikbaar. Mogelijk komt daar met de komst van de Staria Electric verandering in.

Specificaties van de Staria Electric

De elektrische Staria maakt gebruik van een 800 volt-architectuur. Daarmee kan het 84 kWh-accupakket in ongeveer twintig minuten van 10 naar 80 procent worden opgeladen via een snellader. Officiële WLTP-cijfers zijn nog niet bekend, maar volgens Hyundai ligt de actieradius rond de 400 kilometer. De elektromotor levert 160 kW (218 pk) en drijft de voorwielen aan.

Daarnaast beschikt de Staria Electric over Vehicle-to-Load (V2L), waarmee externe apparaten van stroom kunnen worden voorzien via de autobatterij. Het maximale geremde trekgewicht bedraagt 2.000 kilogram. De EV komt in twee uitvoeringen: de Luxury, met zeven zitplaatsen, en de Wagon, die ruimte biedt aan negen personen. Al met al zijn de technische specificaties niet mis, zeker gezien het formaat van de elektrische bus.

Het ontwerp oogt futuristisch. De aflopende neus doet misschien denken aan het voorhoofd van een dolfijn, maar bij een EV-bus als de Staria draait het vooral om veelzijdigheid en praktische inzetbaarheid. Het interieur is vrij sober uitgevoerd, maar sluit goed aan bij het functionele karakter: geen overbodige poespas, wel veel ruimte.

Komt de ruime EV naar Nederland?

De Hyundai Staria Electric verschijnt in de eerste helft van 2026 op de Europese en Koreaanse markt. Welke variant uiteindelijk naar Nederland komt, wordt op een later moment bekendgemaakt. Het zustermerk Kia kwam vorig jaar al met de comeback van de MPV, met deze moderne bus die vijf zitplaatsen heeft.