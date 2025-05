Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Compass is ‘geschikt’, zegt Jeep. Maar geschikt voor wát?

Persberichten zijn af en toe geweldig om te lezen en dat komt door het taalgebruik. Zo schrijft Jeep dat zelfs de voorwielaangedreven versie van de nieuwe Compass “honderd procent geschikt” zijn. Oké, maar geschikt voor wat dan?

We begrijpen wel een beetje wat er bedoeld wordt, want Jeep probeert de Compass met merkwaarden te laden, zoals dat in marketingtaal zo mooi heet. Want waar denk je aan bij Jeep? Aan de Wrangler, aan het oermodel in dienst van het Amerikaanse leger, aan hardcore terreincapaciteiten.

Jeep en de illusie van avontuur

En de Jeep Compass past uiteraard niet in die traditie. Hij staat op hetzelfde STLA Medium-platform als de Citroën C5 Aircross, Opel Grandland en Peugeot 3008/5008 en slaat als terreinwagen misschien nét een deuk in een pakje boter.

Maar de illusie van avontuur en erop uit in de wildernis moet natuurlijk wel worden gewekt, dus staat de persinformatie vol ronkende taal over de ‘legendarische geschiktheid’ van de Compass en hoe robuust-ie wel niet is.

Zou best succesvol kunnen zijn

Kun je allemaal vergeten. De nieuwe Jeep Compass is gewoon de volgende in een rij Stellantis-SUV’s. Eentje die het in Nederland best eens uitstekend kan doen. De compacte Avenger is bijvoorbeeld erg gewild.

Qua uiterlijk zul je de Compass in ieder geval niet snel verwarren met een Grandland of 3008. Hij oogt een stuk hoekiger en heeft natuurlijk die typische ‘grille’ op de neus. Tussen aanhalingstekens inderdaad, want op de elektrische versie zijn het gewoon kunststof blokjes.

De Compass is 4,55 meter lang en daarmee is-ie welgeteld 1 centimeter langer dan de Peugeot 3008. Zijn kofferbak heeft een inhoud van 550 liter. Uiteraard kan de leuning van de achterbank worden omgeklapt voor nóg meer ruimte.

Jeep neemt het hele terreingebeuren behoorlijk serieus in zijn persinformatie, dus misschien zijn we te negatief geweest in de intro. Het merk rept over aan- en afloophoeken en zelfs over doorwaaddiepte. Opmerkelijk voor een auto die waarschijnlijk nooit één band buiten het asfalt zal zetten.

Iets andere aandrijflijnen

De onderhuidse techniek van de Compass lijkt anders te zijn dan in bijvoorbeeld de Grandland of 3008. De 195 pk sterke plug-in hybride-aandrijflijn kennen we, maar met 145 pk is de mild-hybride-instapper iets sterker (plus 9 pk).

Dan spreekt Jeep nog over drie elektrische uitvoeringen, waarvan er twee worden genoemd: eentje met voorwielaandrijving en 213 pk en een 375 pk sterke vierwielaandrijver. Bij de Opel en Peugeot heeft de basis-EV 210 pk en de aankomende 3008 en 5008 met AWD hebben 320 pk.

In de basis gebruikt Jeep dezelfde aandrijflijn, maar dan met een sterkere elektromotor achter. Net als zijn Stellantis-broeders kan de Compass met maximaal 160 kW snelladen. Optioneel (zo lijkt het) is het model te krijgen met een 22 kW AC-boordlader. De Compass haalt een WLTP-range van 650 kilometer.

Jeep Compass First Edition

De eerste exemplaren van de nieuwe Compass worden in het vierde kwartaal uitgeleverd. Wat-ie gaat kosten, is nog niet bekend. Jeep begint met een rijker uitgeruste First Edition, met onder meer 20-inch wielen en led matrix-koplampen.