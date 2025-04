Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Citroën C5 Aircross geeft je vleugeltjes

Net als de Citroën C5 Aircross Concept heeft het productiemodel kleine vleugeltjes bij de achterlichten. En daarmee is hij stiekem al weggevlogen uit de mediabank van Citroën, want officieel hadden we deze foto’s nog niet mogen zien.

De nieuwe Citroën C5 Aircross deelt zijn technische basis met de Opel Grandland en Peugeot 3008/5008. Met zijn lengte van 4,65 meter is hij 15 centimeter langer dan het uitgaande model. In de wielbasis kreeg hij er 6 centimeter bij (nu 2,79 meter).

Citroën C5 Aircross met Maserati-wielen

Zo op het eerste gezicht hebben de ontwerpers een aantrekkelijke SUV weten neer te zetten, met helaas wel een front waaraan hij minder direct als Citroën te herkennen is dan zijn voorganger. De grote, double chevron is weg, ervoor in de plaats komt het vrij bescheiden nieuwe logo.

Opvallend aan de zijkant zijn de haaienvin achter de voorste wielkasten en de Maserati MC20-achtige lichtmetalen wielen. De achterzijde van de C5 Aircross springt misschien wel het meest in het oog, met verspringende led-strips, die als kleine vleugeltjes buiten de carrosserie steken.

Bekerhouders verstopt onder middentunnel

In het interieur wordt ons oog getrokken door het grote, verticaal gepositioneerde centrale display, met daaronder een rijtje knopjes en een schuin aflopend vak, waar waarschijnlijk de draadloze telefoonlader zit. De plek van de bekerhouders, die verstopt zitten onder de middentunnel, lijkt ons wat onhandig.

Met alle bekende Stellantis-aandrijflijnen

Met welke aandrijflijnen de Citroën C5 Aircross beschikbaar komt, is geen raadsel. Net als zijn Stellantis-genoten komt hij er als mild-hybride met 136 pk, als plug-in hybride met 195 pk en een elektrisch bereik van 85 kilometer, en als volledig elektrische auto.

De basis-EV heeft 210 pk en een 73 kWh-batterij, waarop de C5 Aircross ruim 500 kilometer ver moet kunnen komen. De 230 pk leverende uitvoering daarboven haalt op zijn 97 kWh-accu bijna 700 kilometer. We gaan ervan uit dat er ook nog een versie met 4WD en ruim 300 pk komt.