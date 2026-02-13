Deel dit: Share App Mail Tweet

De motor van deze auto moet iedere 50.000 km gereviseerd worden | Sjoerds Weetjes 491

Was de ontwikkeling van de Mercedes-AMG One de grootste uitdaging sinds de Benz Patentwagen voor Mercedes-Benz? Als je de huidige topman Ola Källenius mag geloven is het een dossier waar men heel veel spijt had. Of dat nu de sportcoupé er staat nog heeft, is de vraag. Er is een reden waarom de One zo lang op zich liet wachten en dat legt Sjoerd van Bilsen je uit.

Sjoerds Weetjes 491 is een vervolg op de vorige aflevering, waarin de Mercedes-AMG GT Black Series Edition One centraal stond. In die episode legde Sjoerd al enkele malen de focus op de bijzondere sportcoupé. Dat was nodig omdat de twee aan elkaar gelieerd zijn. Althans, bekeken vanuit de GT Black Series zoals die in de schijnwerpers stond.

Mercedes-AMG One

Maar de Mercedes-AMG One, zoals die in de schaduw van het GT-topmodel stond, verdient alle aandacht. Mercedes-AMG verslikte zich in het project. De heren en dames op het hoofdkantoor van Daimler en op de burelen van Mercedes-AMG dachten dat het geen probleem was om rond de aandrijflijn van een Formule 1-racewagen een straatlegale auto te bouwen.

De techneuten begonnen welvarend, maar al snel liep de ontwikkelingsafdeling tegen problemen aan. En als de problemen waren opgelost, verscheen het volgende euvel. Gevolgd door een nieuw euvel, waarop weer een volgend probleem volgde. Het was een bittere pil die Mercedes-AMG moest slikken. Tot driemaal toe stond de fabrikant op het punt de stekker uit het project te trekken. Maar in de gedachte van Carl Benz was er geen weg terug, zo moet de fabrikant hebben gedacht. Als Carl nee had gezegd, was het merk er nooit geweest. Als Carl… wie weet. In de gedachte van Carl wilde het hedendaagse Mercedes persé de eerste zijn met een F1-aandrijflijn in een straatauto.

Een powertrain die je nauw verbonden is met zijn oorspronkelijke inzet, zij het geciviliseerd, want bruikbaar op de openbare weg. Het blok iks betrouwbaarder dan in de racewagen, maar nog altijd is de inzet beperkt. De krachtcentrale is niet gemaakt voor het eeuwige leven. De zescilinder dient na 50.000 kilometer te worden gereviseerd. Oei! Kosten zijn voor de bezitter van de One.