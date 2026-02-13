De motor van deze auto moet iedere 50.000 km gereviseerd worden | Sjoerds Weetjes 491
Was de ontwikkeling van de Mercedes-AMG One de grootste uitdaging sinds de Benz Patentwagen voor Mercedes-Benz? Als je de huidige topman Ola Källenius mag geloven is het een dossier waar men heel veel spijt had. Of dat nu de sportcoupé er staat nog heeft, is de vraag. Er is een reden waarom de One zo lang op zich liet wachten en dat legt Sjoerd van Bilsen je uit.
Sjoerds Weetjes 491 is een vervolg op de vorige aflevering, waarin de Mercedes-AMG GT Black Series Edition One centraal stond. In die episode legde Sjoerd al enkele malen de focus op de bijzondere sportcoupé. Dat was nodig omdat de twee aan elkaar gelieerd zijn. Althans, bekeken vanuit de GT Black Series zoals die in de schijnwerpers stond.
Mercedes-AMG One
Maar de Mercedes-AMG One, zoals die in de schaduw van het GT-topmodel stond, verdient alle aandacht. Mercedes-AMG verslikte zich in het project. De heren en dames op het hoofdkantoor van Daimler en op de burelen van Mercedes-AMG dachten dat het geen probleem was om rond de aandrijflijn van een Formule 1-racewagen een straatlegale auto te bouwen.
De techneuten begonnen welvarend, maar al snel liep de ontwikkelingsafdeling tegen problemen aan. En als de problemen waren opgelost, verscheen het volgende euvel. Gevolgd door een nieuw euvel, waarop weer een volgend probleem volgde. Het was een bittere pil die Mercedes-AMG moest slikken. Tot driemaal toe stond de fabrikant op het punt de stekker uit het project te trekken. Maar in de gedachte van Carl Benz was er geen weg terug, zo moet de fabrikant hebben gedacht. Als Carl nee had gezegd, was het merk er nooit geweest. Als Carl… wie weet. In de gedachte van Carl wilde het hedendaagse Mercedes persé de eerste zijn met een F1-aandrijflijn in een straatauto.
Zelfrijdende Tesla nu écht naar Nederland, maar je wordt voor de gek gehouden
Een powertrain die je nauw verbonden is met zijn oorspronkelijke inzet, zij het geciviliseerd, want bruikbaar op de openbare weg. Het blok iks betrouwbaarder dan in de racewagen, maar nog altijd is de inzet beperkt. De krachtcentrale is niet gemaakt voor het eeuwige leven. De zescilinder dient na 50.000 kilometer te worden gereviseerd. Oei! Kosten zijn voor de bezitter van de One.
Lees ook:
- AMG-CEO geeft toe dat viercilinder in Mercedes C 63 een misser was: “Ze worden uit productie genomen”
- Deze zeldzame Mercedes-AMG zit bomvol bijzondere details zoals een F1-halo | Sjoerds Weetjes 483
- Deze 3 occasions zijn verrassend goede offroaders en verbazen Defender-rijders
- CEO Mercedes belooft: 'Deze auto komt heel dicht bij productiemodel'
Ook interessant
-
Kleine schades leiden tegenwoordig tot hoge kosten: bij deze auto’s zijn reparaties het duurst
-
Zelfrijdende Tesla nu écht naar Nederland, maar je wordt voor de gek gehouden
-
Dit is de populairste caravantrekker van 2025, maar wij weten een betaalbaarder alternatief
-
Dit stuur wordt per 2027 verboden in China: volgens onderzoek werkt airbag slechter
-
Kun je straks nog autorijden zónder AI aan boord? “Nu zijn die systemen soms nog beroerd”
-
Politievlogger deelt foute tip die je boete van 320 euro kan opleveren: “Dit moet hij rechtzetten”
-
“Japanners, die ooit de Europese markt veroverden, kijken nu toe hoe de Chinezen dat kunstje herhalen”
-
Genesis-modellen dit jaar nog in Nederland, maar pas vanaf 2027 zijn het geen luxe Hyundai’s
-
F1-coureur (19) crasht met 300.000 euro kostende Mercedes, enkele dagen nadat hij deze ophaalde
-
Wat betekent dit groene bord op een parkeerplaats?
-
Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Mercedes-Benz GLB in Nederland
-
Na bijna 10 jaar is hier het eerste beeldmerk van de Tesla Roadster, maar dat valt behoorlijk tegen