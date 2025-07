Deel dit: Share App Mail Tweet

De Lancia Delta HF Integrale komt terug! En dat is balen…

Wat zeggen we nou? Het is toch een feest dat de meest legendarische rallyauto en homologatiespecial een comeback maakt? Dat zou je denken, maar de toekomstige Lancia Delta HF Integrale wordt een EV en vast niet zo specialistisch als zijn roemruchte voorvader.

Lancia heeft de komst van de Delta HF Integrale officieel bevestigd in het persbericht over de Ypsilon Rally6. Per ongeluk, waarschijnlijk, want de pr-afdeling heeft de tekst sindsdien opnieuw geüploaded, ditmaal zónder de zin over het aankomende model.

Lancia Delta en Gamma in 2026

Lancia heeft van Stellantis tijd en geld gekregen om zich te bewijzen. De nieuwe Ypsilon – waar nu een sportieve HF-versie van is – krijgt over een jaar gezelschap van een nieuwe Gamma en Delta. Beide zijn opgebouwd op het STLA Medium-platform, dat ook onder de Peugeot e-3008 en e-5008 zit.

De Gamma wordt een crossover in de stijl van de DS No8 en Peugeot 408. Van de Delta weten we dat hij een conventionele hatchback wordt in de stijl van de Opel Astra en Peugeot 308. Net als zijn voorgangers dus.

Delta HF Integrale met 400 pk?

In het eerdergenoemde persbericht over de Ypsilon Rally6 staat aan het einde dat er van de Gamma en Delta in 2026 een HF Integrale komt. Specificaties zijn er uiteraard nog niet, maar we gaan ervan uit dat beide vierwielaangedreven zullen zijn, met mogelijk zo’n 400 pk.

Klinkt goed, toch? Ja, op zich wel, maar we durven nu al te zeggen dat we de 2,0-liter turbomotor uit de oorspronkelijke Lancia Delta HF Integrale gaan missen. Bovendien wordt de nieuwe ongetwijfeld een exercitie in nostalgie, terwijl de oorspronkelijke gebouwd móest worden voor deelname aan het WRC.

Meest succesvolle rallyauto ooit

De originele Delta HF Integrale werd eind jaren tachtig namelijk geïntroduceerd als homologatiemodel voor de succesvolle rallyversie. Hij was er eerst als 8v met 185 pk, daarna als 200 pk leverende 16v en tot slot als Evo en Evo II met respectievelijk 210 en 215 pk.

De Lancia Delta is de meest succesvolle rallyauto aller tijden, met zes kampioenstitels achter elkaar, van 1987 tot en met 1992, en vier rijderskampioenschappen (1987, 1988, 1989 en 1991). En die zweem hangt nog steeds om de straatversie heen.

Daarbij is de oer-Integrale gewoon een uitstekende hot hatch en worden we nog steeds hebberig van zijn bonkige jaren tachtig-looks. Al moeten we de aankomende Integrale ook niet uitvlakken. Volgens collega Dries van den Elzen is de nieuwe Ypsilon HF hartstikke vermakelijk.