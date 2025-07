Deel dit: Share App Mail Tweet

De Ioniq 6 N wordt een flop en dat vindt Hyundai prima

De Hyundai Ioniq 5 N is fantastisch en maakte in de afgelopen Autovisie Supertest zoveel indruk dat-ie tweede werd, na de BMW M4 CS. We verwachten dus veel van deze nieuwe Ioniq 6 N, al heeft Hyundai zelf zich erbij neergelegd dat-ie een verkoopflop gaat worden.

Het doel van de Ioniq 6 N is niet om een bestseller te worden, aldus Manfred Harrer van de sportdivisie van Hyundai. “Het verkoopvolume zal laag liggen, dat weten we. We zitten met de Ioniq 6 N ook aan de bovenkant van wat onze klanten kunnen betalen.”

‘Halo car voor het merk Hyundai’

“Normaal gesproken kijk je eerst naar de business case, de benodigde investeringen, de materiaalkosten en de verkoopverwachtingen. Maar in dit geval hebben we gewoon gezegd: ‘maakt niet uit, laten we het gewoon doen.'”

“De ontwikkelingskosten van de Ioniq 6 N zijn hoog omdat we zóveel hebben veranderd aan de auto. Dat is uit financieel oogpunt niet te rechtvaardigen. We hebben het gedaan voor het halo-effect. De Ioniq 6 N helpt ons merk. Hij laat zien wat we kunnen. Dat is ons doel.”

Hyundai Ioniq 6 N geen muurbloempje

De Hyundai Ioniq 6 N lijkt op het studiemodel RN22e uit 2022. Hij is daarmee zeker geen muurbloempje, met zijn venijnige dagrijverlichting, zijn grote, gapende grille, zijn deels in het zwart uitgevoerde koets en zijn lel van een achtervleugel.

Topsnelheid van maar liefst 257 km/h

Net als de Ioniq 5 N heeft hij twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Het gecombineerde vermogen van de aandrijflijn is 609 pk. Tijdelijk, in de zogeheten N Grin Boost-modus, is er zelfs 650 pk en 770 Nm koppel beschikbaar.

Met zijn N Launch Control ingeschakeld, flitst de Ioniq 6 N in 3,2 seconden naar 100 km/h. Zijn top ligt op 257 km/h. Het is niet voor niets dat Hyundai voor een grotere batterij heeft gekozen (84 kWh in de N, 77 kWh in de reguliere Ioniq 6), want dan blijft de range nog een beetje op peil.

Met ‘versnellingsbak’ en ‘motorgeluid’

Hyundai vermeldt de actieradius niet, maar reken op ten minste 500 kilometer. De Ioniq 6 N is uitgerust met batterijvoorverwarming (voor optimaal laden) én een verbeterde batterijkoeling (om zijn prestaties lang vast te houden, ook op het circuit).

Daarbij heeft de performance-EV onder meer een aangepast onderstel, betere remmen en natuurlijk een gesimuleerde versnellingsbak. Die bootst schakelmomenten na, dus wordt de voorwaartse drang op zo’n moment ook heel even onderbroken. Daarbij produceert de Ioniq 6 N natuurlijk ‘motorgeluid’.

Grappig is trouwens de obsessie van Hyundai met de letter N. De Ioniq 6 N is namelijk uitgerust met: N Launch Control, N e-Shift, N Active Sound+, N Grin Boost, een N Battery, een N Drift Optimizer, N Torque Distribution, een N Pedal en N Brake Regen (‘riegèn’, niet ‘reegun’).