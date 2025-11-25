Deel dit: Share App Mail Tweet

De ‘doodgewone’ Porsche 911 van James May staat nu te koop als occasion

We hoeven je niet uit te leggen wat TopGear is. Iedereen kent de Britse autoshow die tot enkele jaren geleden voor een derde bestond uit James May. De kalmste van het trio (Captain Slow, zo u wilt) zet na vijftien jaar zijn Porsche 911 te koop. Geen Turbo S of spannende GT3 RS, maar ‘gewoon’ een Carrera S.

Het liefst koop je een auto van iemand die weet wat hij doet. Een verkoper met verstand van techniek, of misschien een autojournalist. Maar je wilt natuurlijk ook niet een eigenaar die dagelijks het gaspedaal vloert en met een rotvaart over elke drempel scheurt. Een keurig, perfectionistisch en bedachtzaam type zou ideaal zijn. Klinkt als James May.

Porsche 911 Carrera S van James May

Aangezien het hier gaat om een voormalig TopGear-host, is de verwachting dat de prijs niet laag zal zijn. Het betreft een Porsche 911 Carrera S. Hoewel dit model niet zo exotisch is als een GT2, GT3 RS of Sport Classic, is de 997.2 ook in deze relatief bescheiden uitvoering een geliefde sportwagen. Zijn huidige eigenaar maakt het éxtra speciaal.

Als faceliftmodel beschikt hij over de atmosferische 3,8-liter zescilinder boxermotor. Goed voor een vermogen van 380 pk en een topsnelheid van 300 km/h. Daarnaast komt hij met een handgeschakelde zesbak, zo zien we het graag.

Na 15 jaar te koop

James May heeft de Porsche vijftien jaar geleden nieuw gekocht. Natuurlijk vinkt May geen spannend kleurtje aan. Gewoon in het wit met een blauw interieur. Dat is voor hem al gek genoeg. En eerlijk is eerlijk, het staat de Porsche 911 goed. Aan de buitenzijde spotten we enige kleur achter de 19-inch Carrera Classic-wielen. Het zijn de rode remklauwen die enig contrast bieden.

In vijftien jaar heeft James May de kilometerstand laten oplopen tot net geen 50.000 kilometer, niet veel dus. De auto heeft altijd binnen gestaan en de uitgebreide onderhoudshistorie laat zien dat er goed voor is gezorgd. Toch moet May de auto nu verkopen, volgens hem heeft hij te veel auto’s en te weinig ruimte. Dat probleem zal veel autoliefhebbers bekend voor komen.

Hoeveel kost Porsche 911 van voormalig TopGear-host?

May heeft de auto via een veiling aangeboden, dus je kunt hem niet voor een vaste prijs kopen. Op moment van schrijven zijn er 55 biedingen uitgebracht. Het hoogste bod bedraagt zo’n 56.000 Britse pond, wat zich verrekent naar bijna 64.000 euro. Dat is een flink bedrag voor een 997.2, maar het feit dat de voormalig TopGear-presentator de eerste eigenaar is, speelt natuurlijk mee.

De veiling sluit vanavond om acht uur, dus de prijs kan nog flink stijgen. Daarbij is wel May’s mini-poetsborsteltje bij de prijs inbegrepen. Ben je een TopGear-fan en heb je een flink zakcentje? Dan is dit het moment om een bod uit te brengen. Maar let op: dit móét je zien voordat je een tweedehands 911 koopt!