De ‘clownschoen’-BMW is terug! Na meer dan twintig jaar

BMW heeft de smaak van de gelimiteerde edities te pakken. Na de nieuwe 3.0 CSL en de Skytop is deze Speedtop het derde collector’s item dat de fabrikant op de markt brengt. Hij doet ons wat denken aan de Z3 Coupé van ruim twintig jaar geleden, de ‘clownschoen’.

De 3.0 CSL uit 2022 is een ode aan de lichtgewicht E9 uit de jaren zeventig, de ‘Batmobile’. Als basis voor het model gebruikte BMW de M4, die voor de gelegenheid werd voorzien van een extreme, nieuwe koets, deels werd gestript voor een lager gewicht (nu 1.624 kilo) en een powerboost kreeg naar 560 pk. BMW vroeg maar liefst 750.000 euro voor de 3.0 CSL, exclusief btw en bpm, en beperkte de productie tot vijftig stuks.

Open BMW Skytop kost 750.000 euro

Van de in mei 2024 onthulde Skytop worden de komende tijd evenveel exemplaren gemaakt, wederom voor 750.000 euro per stuk. De open auto is gebaseerd op de M8 Competition en heeft dus een 625 pk en 725 Nm leverende twinturbo V8 voorin. Aan de buitenkant is echter geen carrosseriedeel gelijk. De Skytop heeft een targadak, met twee uitneembare panelen, die kunnen worden opgeborgen in de kofferbak.

Verhoogde oplage naar zeventig stuks

De nieuwe BMW Speedtop, die recent werd gepresenteerd op Villa d’Este, is een shooting brake-variant van de Skytop. Officieel is het nog een studiemodel, maar net als de 3.0 CSL en Skytop gaat de Speedtop in productie. Dit keer worden er geen vijftig stuks van gemaakt, maar zeventig.

BMW heeft naar eigen zeggen de oplage verhoogd omdat de reacties op de twee eerdere verzamelaarsobjecten zo positief was. Lees: ze hadden er achteraf gewoon meer kunnen verkopen, verdorie!

‘Ruggengraat’ over de lengte van de koets

BMW heeft het zichzelf in ieder geval niet gemakkelijk gemaakt. De Speedtop is gebaseerd op de 8-serie, maar zo goed als compleet opnieuw ontworpen. De Nederlandse designbaas Adrian van Hooydonk heeft het over een Touring, waarmee hij vast niet de huidige stationwagons van BMW bedoelt, maar de elegante, driedeurs 2002 Touring. Want daar heeft de Speedtop inderdaad wel iets van weg.

In vergelijking met moderne BMW’s is de shooting brake een bijna minimalistische verschijning, met nauwelijks een vouw of lijn teveel in zijn ontwerp. Interessant is de ‘ruggengraat’ die van voren naar achteren midden over de koets loopt. Het element wordt benadrukt door het kleurverloop op het dak, van donkerrood naar zilver. Een grote, derde deur geeft toegang tot een ondiepe, met leer beklede bagageruimte.

Smaakvolle combinatie van beige en bruin

Eigenlijk is alleen aan het dashboard duidelijk te zien dat de 8-serie de donorauto is. Al heeft BMW de gebruikte materialen nog eens goed onder de loep genomen en de Speedtop voorzien van een smaakvolle combinatie met beige en bruin leer.

De eerste prototypes van de Speedtop zijn al gespot op de Nordschleife, want volgens BMW doorloopt hij, ongeacht de beperkte oplage, gewoon het reguliere testprogramma. Alle zeventig auto’s zijn al toegewezen aan klanten.