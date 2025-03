Deel dit: Share App Mail Tweet

De Bugatti Tourbillon met ‘sportpakket’ heeft te veel uitlaten

Tja, wat is te veel? Wij vinden alles boven de vier te veel, maar misschien denken jullie daar anders over. Bij Bugatti zijn ze het in ieder geval niet met ons eens, aangezien ze helemaal los zijn gegaan op deze Tourbillon met ‘sportpakket’.

Kennelijk hebben potentiële kopers van een Bugatti Tourbillon toegang tot een speciale configurator, zo maken we op uit screenshots op Instagram, die zijn geplaatst door Bugatti Tourbillon Registry. Daarin is een speciaal pakket opgenomen, dat Equipe Pur Sang heet.

Bugatti Tourbillon Equipe Pur Sang

Het kost omgerekend zo’n 228.000 euro en kleedt de Tourbillon nóg sportiever aan, voor zover je daarvan kunt spreken bij een extreme, 1.800 pk en 1.985 Nm sterke hypercar. Wie kiest voor de Equipe Pur Sang-optie krijgt andere lichtmetalen wielen, een aangepaste achtervleugel en acht uitlaatpijpen.

Bij de ‘reguliere’ Tourbillon zitten op dezelfde plek twee grote, rechthoekige uitlaatopeningen. Eveneens imposant, maar op het plein voor het Casino de Monte-Carlo in Monaco kun je daarmee niet aankomen, natuurlijk. Anders valt jouw Tourbillon niet op tussen alle andere.

Atmosferische V16 en drie elektromotoren

De Bugatti Tourbillon kost 3,8 miljoen euro, dus dan maakt een optiepakketje van 228.000 euro ook niet meer uit. Achter in de opvolger van de Chiron ligt een 8,3-liter atmosferische V16 (geen W16), die wordt ondersteund door drie elektromotoren.

Hij gaat daarmee in 2 seconden naar 100 km/h en zit al na 25 seconden op zijn topsnelheid van 380 km/h. Kan dat niet harder? Jawel, maar daarvoor moet de auto eerst met een speciale speed key in zijn high speed-modus worden gezet. Dan haalt-ie in een keer 445 km/h!