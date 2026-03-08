Deel dit: Share App Mail Tweet

David reed meer dan 500.000 kilometer met zijn elektrische auto, zijn accu verloor slechts 8 procent capaciteit

De accu’s van elektrische auto’s verliezen capaciteit naarmate de auto meer kilometers rijdt. Dat naast kilometrage de manier waarop je de batterij gebruikt ook erg veel invloed heeft op de levensduur, bewijst de Amerikaan David Blenke. De accu van zijn EV verloor in meer dan 500.000 kilometer slechts 8 procent aan capaciteit.

Wil je een tweedehands elektrische auto kopen? Dan is het verstandig om vooraf een gezondheidscheck van het accupakket af te laten nemen. Let wel, kies de goede test uit.

Meer dan 500.000 kilometer en slechts 8 procent degradatie

David laat zien dat het gebruik van een accu de levensduur behoorlijk kan beïnvloeden. Zijn Ford Mustang Mach-E (te zien in bovenstaande video) heeft 508.500 kilometer gereden als taxi. Waar de gemiddelde accu al 20 procent of meer aan capaciteit verloren zou hebben, heeft deze Mach-E nog 92 procent aan capaciteit over, zo meldt Carscoops.

Hoe ging David met zijn accu om?

Dat snel ont- en opladen niet goed is voor een accu, weten de meeste bezitters van een elektrische auto wel. David geeft dan ook aan dat hij meestal in de zuinigste stand rijdt en niet vaak aan de snellader staat. Overigens is het weleens voorgekomen dat hij bij een Tesla Supercharger wat extra energie in zijn pakket heeft gepompt.

Hij laadde met name thuis tot een niveau van maximaal 90 procent. Daarbij heeft hij zoveel mogelijk voorkomen dat de batterij onder de 20 procent zakt. Voor de levensduur van – met name NMC-accu’s – is het goed om de percentages binnen die 20 tot 80 of 90 procent te houden.

Overigens speelt ook mee dat de Ford Mustang Mach-E van David een nog vrij nieuwe auto is. Hij komt uit 2020 en is dus pas zes jaar oud. Desondanks is het indrukwekkend om te zien wat het juist gebruiken van een accu met de levensduur doet.