Dat deze Amerikaanse auto al na twee jaar van de markt verdwijnt, is de schuld van Trump
America first? Mwah, het lijkt er niet op, want de Trump tariffs maken ook in de VS slachtoffers. Zo ziet Dodge zich door de importheffingen genoodzaakt om de Hornet al na twee jaar van de markt te halen.
De Dodge Hornet ging begin 2023 in de verkoop en is eigenlijk gewoon een Alfa Romeo Tonale met een ander front. Beide modellen worden in Italië gemaakt. En dat is dus ook de reden dat Dodge een heffing van 25 procent moet betalen op de Hornet.
Dodge Hornet geen verkoopsucces
Het merk kan die niet één op één doorberekenen aan de klant, anders zou de Hornet te duur worden, dus moet het genoegen nemen met een lagere marge. Die is al niet groot, overigens, want de compacte SUV staat voor slechts 29.995 dollar (omgerekend ruim 25.000 euro) in de Amerikaanse prijslijst.
Nou is het model ook niet echt een verkoopsucces. Dodge verkocht in 2025 meer dan een kwart minder auto’s in de VS: 101.927. Daarvan nam de bijna twintig jaar oude (!) Durango er 81.168 voor zijn rekening en de Hornet slechts 9.365.
Leveringsprogramma van Dodge
Met het verscheiden van die laatste heeft Dodge nog maar twee modellen in zijn leveringsprogramma staan: de bejaarde Durango en de nieuwe, vooralsnog weinig geliefde Charger, die er als coupé en als vierdeurs sedan is.
Alfa Romeo Tonale in de VS
De Hornet was er met een 2,0-liter viercilinder turbomotor (272 pk) en als plug-in hybride met driecilinder en 292 pk. Alfa Romeo levert de Tonale in de VS met dezelfde aandrijflijnen. In vergelijking met de Hornet is het model bijna 7.000 dollar duurder. In 2025 kochten nog niet eens 2.500 Amerikanen een Tonale.
