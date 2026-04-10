Dallara MPS is krankzinnige straatlegale raceauto: het enige exemplaar kan nu van jou zijn

Het groepje mensen dat aan het merk Dallara denkt als ultieme droomauto is ongetwijfeld klein, want buiten de autosport heeft het merk geen enorme bekendheid vergaart. Toch is dit je kans als jouw droom wél een pure raceauto van Dallara is: de unieke Macchine Posto Singolo (MPS).

Dallara Automobili uit Parma richt zich voornamelijk op de autosport en ontwikkelde door de jaren heen talloze racechassis. Ook buiten de topklasses kun je er terecht. Zo maakten wij eerder kennis met de Stradale tijdens de Autovisie Supertest – de eerste straatauto van het merk.

Dallara MPS

De Dallara MPS is op die Stradale gebaseerd. Hij beschikt over de 2,3-liter EcoBoost-turbomotor van Ford, goed voor 405 pk. Dat klinkt misschien niet extreem, maar met een gewicht van slechts zo’n 850 kilogram – minder dan een Suzuki Swift – zijn de prestaties allesbehalve bescheiden.

Dat lage gewicht is te danken aan een volledig uit koolstofvezel opgebouwde monocoque. Daarnaast ontbreken een dak en voorruit, wat niet alleen kilo’s scheelt, maar ook de rijbeleving naar een nog extremer niveau tilt.

Prijs

Van de MPS bestaat slechts één exemplaar. De auto werd in het geheim ontwikkeld door een klein team binnen Dallara tijdens de coronaperiode. Nu wordt hij geveild via RM Sotheby’s, met een verwachte opbrengst van meer dan 700.000 euro.

(Afbeelding: RM Sotheby's)

De opbrengst gaat naar de stichting Caterina Dallara. Deze organisatie zet zich in voor de sociale en culturele ontwikkeling van de Val Ceno-regio, ten noorden van Parma. De stichting werd opgericht ter nagedachtenis aan Caterina, de dochter van oprichter Giampaolo Dallara, die in 2007 overleed.