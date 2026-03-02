Deel dit: Share App Mail Tweet

Daling Nederlandse autoverkopen houdt aan: deze merken zijn de grootste verliezers

Niet alleen januari was een slechte maand voor de Nederlandse autoverkopen, maar februari ook. In de afgelopen maand zijn er slechts 22.380 nieuwe auto’s op kenteken gezet en dat zijn er 19 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste twee maanden van 2026 werden er 50.366 nieuwe auto’s geregistreerd; een daling van 16,4 procent ten opzichte van 2025, toen het er nog 60.251 waren.

Elektrische autoverkopen gedaald

In februari waren hybrides goed voor 58,4 procent marktaandeel in de autoverkopen (plus 13 procent), maar dat geeft een beetje een vertekend beeld, aangezien mild-hybrides – die nauwelijks geëlektrificeerd zijn – ook worden meegeteld. Het aantal geregistreerde elektrische auto’s kwam uit op 6.805 (min 6 procent), wat betekent dat EV’s nu een marktaandeel hebben van 30,4 procent.

Kia weer nummer één

Kijken we naar de merken, dan voert Kia wederom de lijst aan (2.363 registraties), gevolgd door Toyota (1.854), Volkswagen (1.402), Skoda (1.279) en Renault (1.256).

Opvallend is dat er in de top vijf bij de modellen geen EV’s staan. De Toyota Aygo X (789 registraties) was in februari het populairst in de autoverkopen, met op plek twee de Skoda Kodiaq (504) en daarna de Ford Kuga (463), Kia Picanto (420) en Toyota Yaris Cross (412).

Tesla met 55 procent onderuit

De Tesla Model Y (351 exemplaren op kenteken) was in februari de meest geregistreerde elektrische auto. Hij wordt op de voet gevolgd door de Kia EV3 (341), met op gepaste afstand de Renault 5 (295), Skoda Elroq (282) en Volvo EX40 (231).

Dat de Model Y op één staat, zegt echter weinig over hoe Tesla ervoor staat in Nederland. Het merk zakte in de eerste twee maanden flink weg in de autoverkopen. De registraties ging met 55 procent onderuit, van 1.910 auto’s vorig jaar naar 844 afgelopen januari en februari.

Dit zijn de andere verliezers

De andere grote verliezers in de autoverkopen zijn Kia (min 40 procent), Mitsubishi (min 57 procent) en Polestar (min 62 procent). En dan zijn er ook nog genoeg merken die op zo’n 30 tot 35 procent daling zitten.