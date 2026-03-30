Nog steeds veel tellerfraude: bij deze occasions klopt de kilometerstand het vaakst niet

De Audi A8 heeft de twijfelachtige eer om de meest teruggedraaide occasion van Duitsland te zijn. Meer dan 1 op de 14 exemplaren heeft een ­ teruggedraaide teller, stelt voertuigdataspecialist Carvertical op basis van zijn jongste onderzoek.

Gemiddeld werd de tellerstand 67.844 kilometer naar beneden ‘bijgesteld’. Andere terugdraaitoppers zijn de Porsche Cayenne, de BMW X6, de BMW 6-serie en de BMW 7-serie (zie kader). De Porsche Cayenne (-91.168 kilometer) en de BMW X6 (-95.263 kilometer) werden het verst terug­ gedraaid in ­ gemiddeld aantal ­ kilometers. De kleinste gemiddelde tellerafwijking werd daarentegen vastgesteld bij de Opel Insignia.

Eén op de dertig occasions teruggedraaid

Bij dit model is één op de dertig occasion volgens Carvertical teruggedraaid. De gemiddelde tellerafwijking ­bedraagt 31.290 kilometer. Occasions met de minste kans op een teruggedraaide teller (minder dan 3%) zijn de Opel Corsa, de Peugeot 308 en de Renault Clio. In Nederland is de import van ­ gebruikte auto’s de ­afgelopen jaren tot recordhoogte gestegen.

Het onderzoek van Carvertical bevestigt dat de kans op tellerfraude fors toeneemt zodra auto’s landsgrenzen passeren. Het bedrijf onderzocht ook welke ­ gebruikte auto’s Europa-breed het meest teruggedraaid worden. Dit­ levert slecht nieuws op voor lief­ hebbers van degelijke Japanse, Duitse en ­ Zweedse auto’s.

Top tellerfraude Duitsland Merk en model Percentage 1 Audi A8 6,9% 2 Porsche Cayenne 6,7% 3 BMW X6 5,6% 4 BMW 6-serie 4,9% 5 BMW 7-serie 4,6%

Volgens ­Carvertical is de Toyota Prius de meest teruggedraaide occasion van Europa. Van dit model heeft één op de zeven occasions een niet-kloppende tellerstand.

Top tellerfraude Europa Merk en model Percentage 1 Toyota Prius 14,3% 2 Audi A8 12,2% 3 Volvo V70 9,3%

Een onafhankelijke, professionele aankoopkeuring kan u veel geld en veel ellende besparen. De top drie bestaat verder uit de Audi A8 en de in Nederland zeer populaire Volvo V70 (zie tweede kader). Niet ­ toevallig zijn dit auto's waarbij je aan de ­ conditie van de binnen- en buitenkant vaak lastig kan zien of ze twee, drie of vier ton hebben afgelegd.

Zelf iets doen

Kun je jezelf als occasionkoper Europese tellerfraude top-3 wapenen tegen tellerfraude bij ­ importauto’s? Dat blijft lastig. Taal barrières en privacyregels maken het ingewikkeld om de onderhouds- en tellerhistorie van een buitenlandse auto te achterhalen. Voor occasions geldt: als je na aankoop kunt vaststellen dat de tellerstand niet klopt, dan had je dat in de meeste gevallen ook voor aankoop kunnen vaststellen.

De meeste importauto’s kun je met een gerust hart ­ kopen, maar het is raadzaam om kritisch te zijn op het buitenlandse verleden. Heb je zelf onvoldoende kennis om een goede inschatting te maken? Schakel dan iemand in die er wel verstand van heeft. Een onafhankelijke, professionele aankoopkeuring kan u veel geld en veel ellende besparen. Ook in Nederland is het een groot probleem.