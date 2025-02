Deel dit: Share App Mail Tweet

Dacia werkt aan goedkoopste EV: nóg betaalbaarder dan de Spring

De goedkoopste elektrische auto die je nu nieuw kunt kopen, is de Dacia Spring. Het Roemeense budgetmerk werkt nu aan een nieuwe EV die nóg betaalbaarder zal zijn.

De Dacia Spring kost je minimaal 18.900 euro. Geen andere EV, ook niet uit China, is het vooralsnog gelukt daar onder te duiken. Het merk zelf gaat dat binnenkort wel doen, zo zegt Luca de Meo, CEO van het overkoepelende Renault Group.

Dacia Spring-opvolger wordt goedkoopste EV op de markt

De nieuwe elektrische auto zal de Dacia Spring opvolgen. Opvallend, want dat model is vrij recent nog gefacelift. Waar de Spring in China wordt gebouwd, zal de nieuwe budget-EV op ons continent worden vervaardigd. Op die manier ontwijkt Dacia de grote importheffingen waarmee Chinese auto’s te maken hebben. Wat gaat-ie dan kosten? De Meo mikt op een basisprijs van minder dan 18.000 euro.

Elektrische auto al in 2026 op de markt

Lang hoeven we niet op de elektrische prijsknaller te wachten. Volgens De Meo zal de Spring-opvolger, die zijn technische basis met de nieuwe Twingo deelt, al binnen 16 maanden rijp zijn voor productie. De kosten worden enorm gedrukt door het simpele productieproces van zowel de Spring-opvolger als de Twingo. Zo zou de nieuwe Twingo uit slechts 750 componenten bestaan.