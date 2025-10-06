Dacia Spring wordt ineens meer dan 50 procent krachtiger
Een vermogensgroei van 53 procent, een gunstigere gewichtsverdeling én een strakker onderstel. De aanpassingen voor de Dacia Spring laten zich lezen als een jongensboek, schrijven we met een knipoog.
Voortaan is er voor de Dacia Spring keuze uit motoren met 70 of 100 pk en het koppel groeide voor beide naar 137 Nm. Het vermogen bedroeg eerst maximaal 45 of 65 pk. Ook het accupakket is aangepakt en is voortaan een LFP-batterij van netto 24,3 kWh die in de bodem is verwerkt. Hij had een NMC-accu met bruikbare capaciteit van 25,0 kWh die achterin lag.
De actieradius van de Dacia Spring
De actieradius is identiek aan zijn voorganger, 225 kilometer. Om de betere gewichtsverdeling te benutten (50 kg meer op de vooras) en het weggedrag naar een hoger niveau te tillen heeft de Spring voortaan standaard een stabilisator op de vooras. Dat was geen overbodige luxe, want hij stond wel erg soepel op zijn onderstel met een ronduit slappe carrosseriecontrole.
Prima op stadsobstakels, maar onzeker op hoger tempo. De prijzen beginnen bij 17.950 euro, iets voordeliger dan voorheen, maar dat komt door het lagere instapniveau Essential voor de basismotor. De levering van de fors ‘getunede’ Spring begint in januari.
