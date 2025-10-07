Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit wordt (misschien) de allergoedkoopste auto van Nederland

Zie hier de Dacia Hipster. Nu nog een conceptmodel, maar dit kleintje kan zomaar eens de goedkoopste auto van Nederland worden. Het is echter nog de vraag of dit een échte auto wordt, of een L7-voertuig.

Dacia heeft een traditie van studiemodellen die vaak in niet al te veel gewijzigde vorm op de markt komen. Denk aan de Bigster, bijvoorbeeld. Het feit is dat Dacia ruimte onder de Spring ziet voor een elektrische auto. Logisch, want de vraag naar betaalbare mobiliteit stijgt, maar het aanbod blijft achter. Het A-segment is immers zo goed als uitgestorven door de strenge veiligheids- en milieueisen, waardoor de ontwikkelingskosten veel te hoog zijn geworden. Al die camera’s, sensoren en stringente regels halen het verdienmodel onderuit.

Nieuwe EU-regels voor kleine auto’s

Maar goed, Dacia heeft twee wegen om te bewandelen naar een kleiner, goedkoper model onder de Spring. Ofwel, de L6- of L7-klasse met een brommobiel, waarvoor al die ingewikkelde, peperdure voorwaarden niet gelden. De eerste mag maar 45 km/h, de ander maximaal 90 km/h en mag de snelweg op.

De Hipster Concept lijkt bestemd voor dat groeiende segment van microcars, waarvan de verkopen in Nederland de afgelopen jaren verdubbelden (zie hier de grote Autovisie Microcartest 2025). Maar het kan ook maar zo zijn dat de Hipster wel een ‘volwaardige’ auto wordt voor het A-segment. De Europese Commissie overweegt namelijk speciale uitzonderingregels voor het A-segment om die ooit zo populaire klasse nieuw leven in te blazen. Door de regels te versoepelen zou het weer rendabel kunnen zijn om een stadsauto te maken.

Dacia Hipster weegt minder dan 800 kilogram

De Hipster Concept weet in elk geval met zijn Tonka-achtige voorkomen enthousiasme op te wekken. Hij is drie meter lang en daarmee zeventig centimeter korter dan de Spring. Met 1,55 meter breedte en 1,52 meter hoogte heeft hij bijzondere proporties. De inspiratie is duidelijk gehaald uit de Japanse Kei-cars en Range Rovers zo laat de designer weten.

De wielen staan op de uiterste hoeken, de voorruit bijna rechtop en achterklep open in twee delen en de bovenste sectie is van glas. Het voorste gedeelte van het dak is transparant, zodat stoplichten goed zichtbaar blijven vanachter het stuur. Het gewicht van de Dacia Hipster zal twintig procent onder dat van de Spring liggen en dat betekent minder dan 800 kilogram. Het studiemodel biedt plaats aan vier personen en heeft een bagageruimte van 70 liter. Met de achterste rij neergeklapt kan dat oplopen tot 500 liter en kan er een wasmachine mee.

Goedkoopste auto van Nederland?

Over de aandrijving, accu en range is verder niets bekend. De Renault Groep heeft in elk geval meerdere techniekopties in huis. Bijvoorbeeld het AmpR-platform van de Renault Twingo (en 5) zou geschikt kunnen zijn, maar ook de botten van de Mobilize Duo. Dat is de recente L7e-winnaar van onze microcartest en kortweg een afgeleide van de Twizy.

Vooralsnog moet er nog een klap gegeven worden op project Hipster Concept, maar dat het Dacia-programma uitgebreid gaat worden lijkt logisch. Aangezien de Spring een startprijs van 18.000 euro heeft, mag de Hipster, of hoe hij dan ook gaat heten, niet meer dan 15.000 euro gaan kosten. Als volwaardige auto zou hij met die prijs bovenaan de lijst met goedkoopste auto van Nederland terechtkomen.