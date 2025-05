Deel dit: Share App Mail Tweet

Cybertruck inruilen? Zelfs Tesla geeft er maar een grijpstuiver voor

Tesla biedt Cybertruck-rijders nu pas de mogelijkheid om hun elektrische pick-up in te ruilen. Waarom dat zo lang heeft geduurd? Omdat zelfs de fabrikant geen vertrouwen heeft in de restwaarde, kennelijk.

Een gebruiker van het Cybertruck Owner’s Club-forum vroeg bij Tesla de inruilwaarde op van zijn 99.900 dollar kostende Cybertruck Foundation Series met 10.000 kilometer op de teller. Hij kreeg een schatting van 65.400 euro, wat betekent dat zijn voertuig in een jaar tijd 35 procent van zijn waarde is verloren.

Cybertruck is weinig gewild

Er wordt weleens gezegd dat een nieuwe auto meteen een derde minder waard is op het moment dat hij de showroom uit rijdt, maar dat is in de praktijk helemaal niet waar. Behalve bij een Cybertruck dus. Ook al zei Tesla vorig jaar nog dat de verwachte afschrijving zou uitkomen op 30 procent na drie jaar.

Nou was die schatting ook wel erg optimistisch, want de Cybertruck heeft inmiddels bewezen een weinig gewild voertuig te zijn. Tesla had naar eigen zeggen meer dan een miljoen reserveringen voor het ding, maar wist er uiteindelijk maar zo’n 50.000 te verkopen.

Tesla biedt hoge kortingen

Dat de vaart er nu wel een beetje uit is, kunnen we opmaken dat de oplopende voorraad bij Tesla. Om er vanaf te komen, biedt het merk sinds begin deze maand enorme kortingen aan op de Cybertruck, tot wel 10.000 euro per auto.

Cybertruck is probleemkind

Tesla-baast Elon Musk dacht jaarlijks 250.000 Cybertrucks te kunnen verkopen, maar in 2024, het eerste volledige verkoopjaar, waren het er maar 40.000. De elektrische pick-up heeft last van een perfect storm aan problemen. Hij is duurder uitgevallen dan beloofd en rolt van de ene in de andere terugroepactie.

Nou heeft het er ook alle schijn van dat Musk de Cybertruck er doorheen heeft gedrukt, want zijn technici hadden het apparaat waarschijnlijk allang afgeschoten. De truck is moeilijk om te produceren, deelt geen onderdelen met andere Tesla-modellen en is als pick-up niet erg geschikt.