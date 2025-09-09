Deel dit: Share App Mail Tweet

Cupra Tindaya laat heftige nieuwe designrichting zien

Op de IAA München kun je er letterlijk niet omheen: De Cupra Tindaya. Niet alleen door zijn scherpe lijnen en opvallende sharknose, maar ook door zijn lengte van 4,72 meter, waarmee het de grootste Cupra ooit is.

De imposante Cupra Tindaya is niet alleen een showauto, maar ook een presentatie van de nieuwe en toekomstige designtaal van het Spaanse merk. Het conceptmodel symboliseert de gedurfde en rebelse stijl van Cupra en is ontwikkeld volgens het ‘No drivers, No Cupra’-concept. De bestuurder staat centraal en de focus ligt op de beleving van het rijden.

Een uitgesproken en vulkanische auto

De Tindaya is vernoemd naar een vulkaan op het Canarische eiland Fuerteventura. Niet alleen de naam, ook het uiterlijk verwijst naar de vulkaan. Het koetswerk heeft kleurtinten die doen denken aan de Spaanse rotsformaties, van metallic grijs tot subtiel beige. Het robuuste karakter van de kraterberg komt ook terug in de carrosserie, met scherp getekende lijnen en driehoekige elementen.

Het Fastback-profiel benadrukt de ruime 4,72 meter aan lengte van de auto, en maakt de Cupra Tindaya dertig centimer langer dan de Formentor (4,45 meter lang). De showauto staat op flinke 23-inch wielen, omlijst door forse wielkasten en dorpels.

Het dak heeft bovendien een centrale ruggengraat in de vorm van een ypsilon, waardoor het design een vloeiend geheel vormt. Aan de achterkant van de Tindaya valt een dubbele spoiler op, samen met twee uitsparingen in de bumper en een diffuser. De scherp gesneden, driehoekige achterlichten lijken niet direct op de carrosserie bevestigd. Het oogt allemaal zeer sportief en modern.

Het futuristische interieur van de Cupra Tindaya

Zoals we vaker zien bij conceptauto’s, is ook deze Tindaya uitgerust met zogeheten suicide doors, die zorgen voor een futuristische uitstraling en tegelijkertijd het opvallende interieur vanaf de buitenkant goed zichtbaar maken.

Binnen tref je een soort game-setup aan, met kuipstoelen en een yoke-stuur met satellietknoppen om de afleiding te beperken. Om de Tindaya nog futuristischer te maken, heeft Cupra de zogenoemde ‘Jewel’ toegevoegd. Dit juweel is een prismavormig element van glas in de verhoogde middenconsole dat reageert op bestuurdersinput. Hiermee kunnen onder andere de rijmodi worden aangepast of de ambiance in de auto worden geregeld.

Mocht je het na de ‘Jewel’ nog niet doorhebben: de Cupra Tindaya gaat uiteraard niet in productie. Zoals gezegd is het een showmodel die vooral toont dat Cupra wellicht nog een stukje ruiger en scherper durft te zijn in de toekomst. In 2026 komt hun nieuwste model op de markt, de Cupra Raval.