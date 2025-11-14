Deel dit: Share App Mail Tweet

Cupra brengt de nieuwste en krachtigste Leon ooit uit: krijgt hij eindelijk Audi’s vijfcilinder?

Het zou toch geweldig zijn als de sterkste Leon de vijfcilinder uit de Formentor VZ5 en Audi RS3 krijgt? Helaas gaat dat niet gebeuren, maar de nieuwe Cupra Leon VZ en VZ TCR krijgen genoeg pep mee.

Beide modellen beschikken over voorwielaandrijving, een zeventraps DSG-automaat en hetzelfde motorblok. Dit is een geblazen 2,0-liter viercilinder die 325 pk levert en 420 Nm aan koppel. Dat is exact het vermogen van de nieuwe Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50, waarmee de prestaties vergelijkbaar zijn. De Cupra Leon VZ TCR is de snelste van de twee en sprint in 5,6 tellen naar 100 km/h. De topsnelheid wordt niet gemeld, maar zal waarschijnlijk zo’n 270 km/h zijn.

Cupra Leon VZ TCR met racetechniek

Onderhuids heeft de Cupra Leon VZ TCR adaptieve ondersteltechniek, een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de vooras en een verstevigende veerpootbrug. De remmen komen van het Japanse Akebono en duwen met zes zuigers de remblokken tegen de geventileerde schijven.

De Cupra Leon VZ TCR beschikt verder over een splitter, grotere skirts, een forse dakspoiler en een agressieve diffuser. De vier koperkleurige uitlaatpijpen moeten zorgen voor een soundtrack die past bij het uiterlijk. Lichtmetalen wielen en koolstofvezelspiegelkappen maken het geheel af. Bijzonder detail: de achterstoelen zijn verwijderbaar, om gewicht te besparen tijdens trackdays. Voorin staan CUPBucket-stoelen met vierpuntsgordels.

Doorgaans zorgt een achterbank ook voor meer stijfheid, of het verwijderen ervan zonder het plaatsen van een stang dus daadwerkelijk de rijeigenschappen verbeterd, is nog maar de vraag.

Exclusieve hete hatchback

De Cupra Leon VZ TCR zal best exclusief worden, want er worden er maar 499 stuks verkocht. Dat getal is uitgekozen als hommage aan elk gebouwd Leon-TCR-racechassis. Dat exclusieve karakter zal ongetwijfeld invloed hebben op de prijs, al is die nog niet bekend. De nieuwe VZ wordt iets minder zeldzaam, maar met 1.500 geplande auto’s zul je hem nog steeds niet dagelijks tegenkomen.

De Cupra Leon VZ komt in het eerste kwartaal van 2026 op de markt en de TCR volgt aan het einde van dat jaar. Toch is het verstandig om je enthousiasme te temperen, want er is een grote kans dat beide modellen hier niet verkocht worden. De reguliere Cupra Leon VZ staat immers ook niet in de Nederlandse prijslijsten.