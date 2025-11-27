Deel dit: Share App Mail Tweet

Crashtests vanaf 2026 strenger: extra punten voor auto’s die jou goed in de gaten houden

Om de veiligheidsscores van auto’s representatief te houden, wordt het beoordelingssysteem van crashtests nog wel eens aangepast. Zo zijn er in 2026 veel veranderingen doorgevoerd. Auto’s krijgen bijvoorbeeld extra punten voor het in de gaten houden van de bestuurder.

Deze crashtests worden uitgevoerd door Euro NCAP. Zij testen onafhankelijk auto’s voor de Europese markt op veiligheid en hebben daarmee invloed op hoe fabrikanten veiligheidssystemen toepassen. Een auto met vijf sterren veiligheidsscore is namelijk een goed koopargument.

Crashtests vanaf 2026 strenger

Maar auto’s die nu vijf sterren hebben, kunnen dat maar zo met de 2026-eisen niet halen. Zo gaat oog- en aandachtmonitoring zwaarder meewegen. Merkt de auto dat je opvallend gedrag vertoont omdat je moe bent, gedronken hebt of simpelweg niet oplet, dan moet er zo goed mogelijk ingegrepen worden. Ook zaken als snelheids- en stuurassistentie worden belangrijker. Overigens kun je je afvragen of alle veiligheidssystemen nut hebben.

Geen ernstig letsel meer

Daarbij mag er bij de uitgevoerde crashtest geen enkele rode zone te zien zijn op het lichaam van de testdummy om in aanmerking te komen voor een beoordeling van vijf sterren. Een rode zone betekent dat een bepaald lichaamsdeel een zeer hoog risico op ernstig letsel heeft tijdens een aanrijding.

Waar Euro NCAP ook meer aandacht aan gaat besteden, is bescherming van voetgangers en fietsers. Wat een auto doet na een crash wordt ook belangrijker. Zo kunnen veel auto’s al zelf de hulpdiensten bellen, maar niet iedere auto vertelt duidelijk info over de crash. Ook krijgen auto’s in 2026 een score op basis van hoe makkelijk de hulpdiensten jou uit een auto kunnen krijgen.

Wat verder opvalt is dat auto’s niet meer slechte scores kunnen compenseren met een goede scores op een ander gebied. Eén slechte beoordeling, bijvoorbeeld op het gebied van aandachtmonitoring, kan het aantal sterren al sterk beïnvloeden en een beoordeling van vijf sterren uitsluiten.

Doordat deze zaken zwaarder wegen, ligt de nadruk minder op de klassieke crashtest-elementen. Desondanks blijft de crash een belangrijk onderdeel van de Euro NCAP-tests. Overigens zijn er nu al moderne auto’s die op dit vlak niet al te best scoren.